KIOVA Perjantai on juuri vaihtunut lauantaiksi, kun kännykkään tulee poikkeuksellinen tekstiviesti kello 00.50.

Lähettäjä on Suomen ulkoministeriö ja vastaanottajina Ukrainassa olevat Suomen kansalaiset, jotka ovat tehneet matkustusilmoituksen.

Syy tekstiviestiin: Yhdysvaltain mukaan Venäjän hyökkäys Ukrainaan on mahdollinen hyvin nopeasti, ehkä jo lähipäivinä.

Uber-taksi kiitää läpi öisen Kiovan. On tasan vuorokausi varoitustekstiviestin jälkeen.

Perillä Hvylovyi-klubilla on jo täyttä. Katossa roikkuu sulkia. Takki heitetään nurkkaan pinoon muiden seuraksi.

Käynnissä on bileet, joista puhutaan ympäri Eurooppaa. Kiovasta on kuin varkain tullut Euroopan klubikulttuurin uusi keskus, jonne lennetään aina Berliiniä myöten.

Hvylovyin tanssilattia on täynnä ja totta – kiovalaiset vaikuttavat maineensa veroisilta. On ahdasta, mutta kukaan ei töni. Vaikka Venäjä uhkaa sodalla, olo on tervetullut.