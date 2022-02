Erään aikakauden loppu: Viking Linen myytävänä oleva m/s Amorella lopettaa risteilyt Turku–Tukholma-välillä

Maailma näytti melko erilaiselta syksyllä 1988, kun m/s Amorella lähti Brodosplitin telakalta Jugoslaviasta. Nyt Splitin kaupunki on osa Kroatiaa ja Jugoslavian valtio hajonnut.

– Hyvin on vanha rouva palvellut. Vähän käyty kivien päällä, mutta senkin se on kestänyt.

Nyt m/s Amorella lopettaa liikennöinnin Turun ja Tukholman välillä helmikuun lopussa ja siirtyy myöhemmin keväällä Helsingin ja Tukholman välille. Aluksen keräämä fanijoukko pitää Amorellan tunnelmasta ja laivalla on ollut myös hyvin uskollinen miehistö.

Drinkkejä ja discoryntäystä

Kuuselan mukaan eroa nykypäivään on kuin yö ja päivä. Siihen aikaan suoraan sanottiin ryypättiin. Matkustajat olivat enimmäkseen nuoria keski-ikäisiä, eläkeläiset tulivat myöhemmin.

Risteilymatka ruotsinlaivalle on edelleen pieni irtiotto arjesta.

Tuomas Kuuselan mukaan hommat tuli kuitenkin aina hoidettua tosi hienosti. Nyt meno laivalla on muuttunut, on nollatoleranssi ja ihmiset pelkäävät oman työpaikkansa puolesta.

Amorella oli oman aikansa luksusta

Kemikalio-osasto on tuttu paikka Aila Mattssonille työvuosilta.

Bearnaiskastikkeella sai paljon anteeksi

– Reissu on ollut pitkä, mutta älyttömän hieno. Älyttömän paljon ihania ihmisiä matkan varrella. Kukaan meistä ei olisi yksin pystynyt tekemään tätä.

– Ihmisiä on mennyt naimisiin, täällä on syntynyt lapsia. Täältä on lähetetty sairaanhoitaja kopterilla sairaalaan. Annettiin yliperämiehelle sairaanhoitajan avaimet ja todettiin, että jos tulee jotain, niin soittele.