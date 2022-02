Närpiön kiskontajutussa takavarikoitu rahaa ja omaisuutta – myös uusien kiinniotettujen kohdalla tutkintanimike on törkeä kiskonta

Kotietsinnöissä on löytynyt huomattava summa rahaa ja muuta omaisuutta, joka on haettu vakuustakavarikkoon.

Pohjanmaan poliisi on sanut juttukokonaisuudesta ensimmäisen vihjeen jo vuonna 2018. Vyyhtiin liittyen on tullut ilmi myös vanhempia ja rikosoikeudellisesti jo vanhentuneita kynnysrahatapauksia.

Pohjanmaan poliisi selvittää parhaillaan uhrien lukumäärää, ja kiinniotettujen mahdollisesta vangitsemisvaatimukseen esittämisestä päätetään perjantaina. Tutkintanimike on tässäkin tapauksessa törkeä kiskonta.

Tammikuussa suoritetuissa kiinniotoissa tutkinnanjohtovastuu on Helsingin poliisilaitoksen ihmiskaupparyhmällä ja 15.2.2022 suoritetuttujen kiinniottojen tutkinnanjohtovastuu on Pohjanmaan poliisilaitoksen ulkomaalaistutkintayksiköllä.

Tammikuussa vangituista yksi epäillyistä on yhä tutkintavankeudessa ja toinen on vapautettu viime viikon loppupuolella. Rikoksesta on epäiltynä myös viides, ulkomailla oleskeleva henkilö.