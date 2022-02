Susien metsästykseen haetaan uutta lupaa – nyt perusteena on metsäpeuran suojelu Lauhanvuorella

Lauhanvuoren susilauman metsästykseen Kauhajoen ja Karvian kuntien alueella on haettu uutta poikkeuslupaa Suomen riistakeskuksesta. Susien metsästyksen perusteena on nyt luonnonvaraisen eläimistön säilyttäminen eli metsäpeurojen istutusten turvaaminen kansallispuistossa.

Poikkeuslupaa on haettu viidelle sudelle eli samalle laumalle, jolle haettiin myös kannanhoidollista poikkeuslupaa.

Hakemus on jätetty riistakeskukselle tällä viikolla. Allekirjoittajina on valtakirjalla useita Kauhajoen ja Karvian alueen metsästysseuroja.

– Metsäpeuroja pyritään vapauttamaan luontoon Lauhanvuorella. Se on myös erittäin uhanalainen eläin ja susi on tutkimusten mukaan sen pahin vihollinen, toteaa perusteista Kauhajoen metsästysseuran puheenjohtaja Jarkko Latvanen .

Latvanen uskoo, että metsäpeurat ovat riittävän hyvä peruste susien poistamiselle. Lauhanvuoren ja Seitsemisen kansallispuistoissa on metsäpeuran kasvatustarhoja, joista eläintä palautetaan takaisin luontoon. Kyseessä on EU-rahoitteinen MetsäpeuraLIFE-hanke, jossa tavoitteena on palauttaa metsäpeura entisille asuinsijoilleen Pirkanmaalle ja Etelä-Pohjanmaalle.