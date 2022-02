Touhula-päiväkodit siirtyy pääomasijoittajalta johdon ja henkilöstönsä omistukseen – toimitusjohtajan mukaan talousvaikeudet ovat takana päin

Entinen pääomistaja, pääomasijoittaja EQT on myynyt omistusosuutensa Touhula-päiväkotien nykyiselle johtoryhmälle ja kahdelle hallituksen jäsenelle.

– Eilen keskiviikkona on tapahtunut kauppa, jossa Touhulan nykyinen johtoryhmä ja kaksi hallituksen jäsentä ovat ostaneet EQT:n omistusosuuden Touhulasta. Meille tarjottiin tätä mahdollisuutta, ja lähdimme neuvottelemaan siitä omistajan kanssa, kertoo toimitusjohtaja Sari Saari .

Saaren mukaan Touhulan tavoitteena on malli, jossa noin 20 prosenttia yhtiön omistuksesta olisi henkilöstöllä ja 50–55 prosenttia johtoryhmällä.

– Touhula on jatkossa henkilöstönsä omistama yhtiö. On arvokasta, että avainhenkilöillä on mahdollisuus olla myös omistajina. Haluamme, että henkilöstön ääni kuuluu johtamisessa, Saari sanoo.