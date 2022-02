Tampere aikoo tehdä jätteenpolton päästöistä polttoainetta rekoille: tuotantolaitosta suunnittelee miljoonarahoituksen kerännyt kasvuyritys

Tampereen sähkölaitos haluaa vähentää ilmastoa lämmittäviä hiilidioksidipäästöjä muuttamalla ne polttoaineiksi. Tätä varten sähkölaitos on solminut yhteistyösopimuksen suomalaisen kasvuyrityksen Nordic Ren-Gasin kanssa.

Nordic Ren-Gas suunnittelee Tampereen Tarastenjärven jätekeskukseen uusiutuvaa metaania ja vetyä tuottavaa tuotantolaitosta. Valmistukseen tarvitaan hiilidioksidia, vettä ja sähköä. Lopputuloksena on kaasupolttoainetta raskaan maantieliikenteen käyttöön.

Kokonaisinvestoinnin arvo on yli 150 miljoonaa euroa. Laitos tuottaisi kaasupolttoaineita noin 900 raskaan ajoneuvon vuosittaiseen käyttöön jo vuonna 2028.

Tarvittava sähkö uusista tuulivoimaloista

Tampereen sähkölaitoksen toimitusjohtaja Jussi Laitinen sanoo, että suunniteltu tuotantolaitos on yksi useista hankkeista, joilla sähkölaitos pyrkii vähentämään hiilidioksidipäästöjä.

Sähkölaitos siirtäisi tuotantolaitoksesta saatavan hukkalämmön kaukolämpöverkostoonsa. Lopullisena tavoitteena on, että hukkalämpö kattaisi noin 15 prosenttia Tampereen alueen kaukolämmöstä.

Investointipäätöstä ei ole tehty

Nordic Ren-Gas tekee varsinaisen investointipäätöksen vasta, kun yritys on varmistunut siitä, että tuotantolaitos on teknisesti ja kaupallisesti toteutettavissa.

Nordic Ren-Gas on perustettu vuonna 2021. Ennen Tamperetta se on solminut yhteistyösopimukset Lahti Energian ja Etelä-Savon Energian kanssa. Myöskään Lahdessa tai Mikkelissä yritys ei ole tehnyt lopullista investointipäätöstä.

Nordic Ren-Gasin toimitusjohtaja Saara Kujala on aiemmin työskennellyt useita vuosia konepajayhtiö Wärtsilässä.

Kujalan mukaan laitokset pystyvät tuottamaan polttoaineita hintaan, joka on kilpailukykyistä logistiikkayhtiöille.

Kujala kertoo, että Ren-Gas on projektikehitysyhtiö eli se kehittää hankkeita ja luo investointikohteita. Lisäksi yritys järjestää rahoitusta investointeihin. Aluksi hankkeet tarvitsevat investointitukia.

Ren-Gas Oy on saanut 1,5 miljoonan euron pääomasijoituksen suuromistaja Ilkka Herlinin sijoitusyhtiöltä. Lisäksi Business Finland on myöntänyt yhtiölle 1,5 miljoonan euron tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoituksen.

Jakeluverkosto raskaalle liikenteelle

P2X- tai power-to-x-teknologian perusidea on muuttaa sähköä toiseen energiamuotoon ja tarvittaessa takaisin sähköksi. Teknologian avulla voidaan valmistaa synteettisiä polttoaineita.

Suomi on asettanut suuria toiveita kaasuautoihin, kun liikenteen päästöjä pitää vähentää. Biokaasu on nähty varteenotettavaksi vaihtoehdoksi erityisesti raskaassa liikenteessä, jonka sähköistyminen on vielä alkutekijöissä.