Kartellituomio, jättimätkyt maksuista pöytälaatikkoyhtiöille – MOT:n selvitys paljastaa Fortumin vaietut Venäjä-sotkut

Valtion enemmistöomistuksessa oleva energiayhtiö Fortum on joutunut useiden viranomaistutkintojen ja skandaalien keskelle Venäjällä.

Fortumin Venäjän-yhtiön toimintaa on käsitelty venäläisissä tuomioistuimissa lukuisia kertoja. Yhtiö on saanut esimerkiksi sakot kartelliin osallistumisesta ja satojen tuhansien eurojen veromätkyt tapauksessa, jossa on viitteitä korruptiosta.