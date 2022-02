Penätty bensaveron lasku vähentäisi rahanmenoa vain vähän, koska autoilun kuluista ainoastaan 20 prosenttia tulee polttoaineista

Viime viikkoina vaadittu polttoaineveron lasku helpottaisi autoilijan rahapulaa vain lievästi, sillä keskimäärin 79 prosenttia autoilun kokonaiskuluista koostuu muista tekijöistä kuin polttoaineesta, jonka osuus on 21 prosenttia. Tämä selviää valtion työmarkkinalaitoksen kilometrikorvauslaskelmista.

Kuten oheisesta graafista näkyy, suurin menoerä on poistot eli auton vuosittainen arvonalenema. Polttoaine tulee kakkosena viidenneksen osuudellaan.

Tänä vuonna korvauksen suuruus on 0,46 euroa kilometriltä ja se on laskettu 15 000 kilometrin vuosiajon pohjalta.

Kilometrikorvaus nousi

Tälle vuodelle kilometrikorvausta nostettiin 2 senttiä viime vuodesta, kun yleensä korotus on ollut sentin vuodessaan tai pysynyt samana. Normaalia kovempi korotus johtuu lähinnä polttoaineiden kallistumisesta ja poistojen noususta.

Tämän vuoden korvaustaksat on päätetty viime syksynä, jolloin polttoaineen vuoden keskihinta oli 1,43-1,67 euroa litralta laadusta riippuen. Tällä hetkellä litrahinnat huitelevat parissa eurossa eli nousua on tullut nopeasti kymmeniä senttejä litralta. Polttoaineen osuus kokonaiskustannuksista on siis noussut ainakin väliaikaisesti.