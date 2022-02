Poliisi paljasti rikoskävelyllä, että Suomen Pankin ryöstäjiltä tutkittiin jopa roskapussit – tarinat aidoista rikoksista on nyt väkevä trendi

– Kai se on se ihmisen uteliaisuus ja tiedonhalu. Kun korona sekoitti kaiken, eikä mihinkään pääse, kierrellään lähialueita ja museoita. Tämä on ajanvietettä, kertoo Pihkoluoma.

Poliisi ehdotti kierroksen järjestämistä

Aito tallenne kiinniotosta oli jännittävä

Seppälä on tehnyt oppaana rikoksiin liittyviä kävelykierroksia ja huomannut, että varsinkin niille on nyt kysyntää.

– Ihmisiä kiinnostaa oikea ja väärä. Itseäni henkilökohtaisesti kiinnostaa, mikä motivoi. Mikä on ollut syy, jonka takia joku henkilö on ajautunut tekemään rikokseen? Tässä on selvää, että se on raha. Elämä ja kuolema ovat ikuisuusteemoja: ne jaksavat meitä ihmisiä kiinnostaa, pohtii Seppälä.