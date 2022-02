Kiinan sensuuri ei pysty vaientamaan someraivoa – kahlitusta naisesta puhutaan enemmän kuin olympialaisista

Naisen kohtalo koskettaa

Kahlitusta naisesta on tullut Kiinan kuumin puheenaihe. Keskustelua käydään erityisesti naisten kauppaamisesta vaimoiksi syrjäseutujen miehille.

Some kuohuu niin kovaa, että sensuuriviranomainen ei pysty poistamaan kaikkia päivityksiä. Aiheeseen liittyvää hashtagia, eli aihetunnistetta on luettu miljardeja kertoja. Pelkästään tänään aihetta oli katsottu iltapäivään mennessä sata miljoonaa kertaa.

– Peking järjestää talviolympialaiset, mutta Xuzhoun kaupungin alueella nainen on kahlittu kaulastaan kuin koira, kirjoitti Weibon käyttäjä.

Sensuurista tunnetussa Kiinassa valtion media ei ole kirjoittanut skandaalista paljoakaan. Sen sijaan se on hehkuttanut laajasti Yhdysvalloissa kasvaneen Kiinan olympiajoukkueessa kilpailevan eliittiurheilijan Eileen Gun menestystä.

Kiinan englanninkielinen valtion media The Global Times taas syyttää kohusta kirjoittanutta länsimaista mediaa Kiinan vastaisesta propagandasta (siirryt toiseen palveluun) .

Kansalaisjournalistit etsivät tietoa kun media ei kerro

Kiinassa ei ole ennenkuulumatonta, että tavalliset ihmiset ryhtyvät selvittämään asioita kansalaisjournalisteina, vaikka uhkana on rangaistus. Kun koronaviruspandemia lähti liikkeelle Wuhanista, kansalaisjournalisti Zhang Zhan tuomittiin neljän vuoden vankeuteen samasta syystä kuin nyt pidätetyt naiset.

Viranomaiset ovat yrittäneet taltuttaa kohun (siirryt toiseen palveluun) sanoen, että pariskunta on ollut naimisissa 1990-luvun lopulta saakka ja naisella on mielenterveysongelma.

Kahlittu nainen on viety sairaalaan. Viranomaisten mukaan hän sairastaa skitsofreniaa. Viranomaiset ovat myöntäneet, että kyseessä voi olla ihmiskauppa. Aviomies on pidätetty vapaudenriistosta (siirryt toiseen palveluun) ja kaksi muuta henkilöä on pidätetty epäiltyinä ihmiskaupasta.