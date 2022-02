Roomalainen kukkaruukku? Ei vaan potta, kertoo sisäpinnan karsta

– Koska muuta tietoa ei ole ollut, tällaisia ruukkuja on nimitetty säilytysastioiksi, kertoo professori Roger Wilson , joka johtaa kanadalaisen Brittiläisen Kolumbian yliopiston (siirryt toiseen palveluun) arkeologisia tutkimuksia Geracessa.

Kun vastaavanlaisia astioita kuitenkin on usein löytynyt käymälöistä tai niiden liepeiltä, jotkut tutkijat ovat päätelleet, että ehkäpä astiat olivatkin pottia. Mitään todisteita siitä ei kuitenkaan ole ollut ennen tätä Journal of Archaeological Science Reports (siirryt toiseen palveluun) -lehdessä julkaistua tutkimusta.

Aikalaislähteiden viittauksien perusteella roomalaisilla oli jopa kultaisia tai korukivenä käytetystä onyksista tehtyjä pottia, mutta kaikki löydöt ovat olleet arkisempaa materiaalia, poltettua savea tai pronssia. Käyttötarkoitus on yleensä päätelty astian muodosta tai siitä, mistä päin talon raunioita astia on löytynyt.

Munien havaitsemiseen näytteestä tarvitaan mikroskooppia, sillä yhdellä munalla on pituutta vain noin 0,05 millimetriä.

Astia on korkeudeltaan hieman alle 32 senttiä. Suun halkaisija on pari senttiä enemmän. Astia oli kyllin iso, jotta sillä saattoi istua, mutta tutkijat arvelevat, että todennäköisesti päällä oli rottingista tai puusta tehty istuin.

Nykymaailmassa arviolta 600–800 miljoonalla ihmisellä on piiskamatoja. Jos loiset olivat roomalaisilla yhtä yleisiä, muidenkin museoiden kannattaa analysoida kokoelmiensa astioiden mineralisoituneet katteet, tutkijat kannustavat.

Tutkimusta varten kehitetyssä menetelmässä näyte kylvetettiin hapossa, joka erotti karstasta orgaanisen aineen. Muitakin tapoja on, mutta esimerkiksi DNA:han tai proteiiniin perustuva tutkimus on sekä hitaampaa että kalliimpaa kuin happokylpymenetelmä.

Arkeologisissa löytövarastoissa on paljon materiaalia, johon tätä tekniikkaa voisi soveltaa, hän sanoo.

– Keramiikkaa on säilynyt hyvässä kunnossa monista kulttuureista, ei vain roomalaisajalta, ja myös monet parasiittilajit kestävät aikaa, Rabinow kommentoi The New York Times (siirryt toiseen palveluun) -lehdelle.