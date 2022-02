”Tuemme suoraan Venäjän ydinasetuotantoa” – asiantuntijat pitävät Fennovoiman hanketta vakavana virheenä

Fennovoiman ydinvoimalan rakentaminen on osoittautumassa vakavaksi virheeksi, varoittaa kaksi Venäjään erikoistunutta professoria.

Fennovoiman laitostoimittaja on venäläinen valtionyhtiö Rosatom. Tytäryhtiönsä kautta se on myös ydinvoimalahankkeen suurin yksittäinen osaomistaja yli kolmanneksen osuudella. Rosatom vastaa myös Venäjän ydinaseista.

– Jos me panostamme venäläiseen ydinvoimaan tällä Fennovoiman nykyisellä rakenteella, niin tuemme suoraan Venäjän ydinasetuotantoa ja sitä kautta myös Vladimir Putinin geopoliittisia päämääriä.

Fennovoiman ydinvoimalahanke on viivästynyt jo usealla vuodella, eikä sillä ole vieläkään rakentamislupaa. Tästä huolimatta venäläisyhtiö Rosatom on käyttänyt hankkeeseen jo satoja miljoonia euroja.

Ydinvoimala lisää entisestään riippuvuutta Venäjästä

Länsi-Euroopassa on pitkään ollut vallalla ajatus energiakaupasta rauhaa ja keskinäisriippuvuutta kasvattavana toimintana. Veli-Pekka Tynkkysen mukaan ajatus ei Putinin Venäjän kanssa toimi.

Valtionyhtiö Rosatom on Fennovoiman hankkeen laitostoimittaja. Rosatom vastaa myös Venäjän ydinaseista. Kuva on otettu tammikuun lopussa Hanhikiven työmaan portilta.

Poliitikot vaikenevat ydinvoimalasta

Ydinvoimalasuunnitelman turvallisuuden arvioi Säteilyturvakeskus. Jos arvio on myönteinen, rakentamisluvasta päättää maan hallitus.

Poliitikkojen vaikeneminen kertoo kansainvälisen liiketoiminnan professorin Kari Liuhdon mukaan siitä, että “hanke on todella kuuma”. Venäjälle hanke on tärkeä, ja esimerkiksi presidentti Vladimir Putin on tehnyt tämän selväksi julkisuudessa.