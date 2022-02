Rajut myrskyt pyyhkivät Keski-Eurooppaa ja Britteinsaaria

Ylenia-nimen saanut myrsky on aiheuttanut liikenneongelmia muun muassa Saksassa.

Useat osavaltiot ovat peruuttaneet kaukojunaliikenteen radalle kaatuneiden puiden ja tulvien vuoksi. Myös lentoliikenteessä on myöhästymisiä.

Tšekissä sähkökatkoja

Tuuli puhalsi nopeimmillaan 181 kilometrin tuntivauhtia. Tšekin viranomaisten mukaan voimakkuus on hurrikaanin luokkaa. Huippulukema mitattiin Sněžka - vuorella. Kyseessä on tasavallan korkein kohta. Arviolta 300 000 taloutta on vailla sähköä. Sade ja sulava lumi nostattavat tulvia jokialueilla.