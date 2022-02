Poliisin pitäisi voida jättää pikkurikoksia tutkimatta, sanoo kokenut poliisi Jari Koski: "Vakavien rikosten tutkinta kärsii siitä väistämättä"

Helsingin poliisilaitoksen väkivaltarikokset-toiminnon johtaja Jari Koski on valittu vuoden Stadin Skoudeksi. Helsingin poliisilaitos jakaa vuosittain Stadin Skoude -palkinnon ansioituneelle poliisille.

Helsinkiläinen Koski tuli Helsingin poliisin töihin 1990-luvun alussa. 30-vuotisen uransa aikana hän on kiivennyt kenttäpartion poliisista tutkinnan- ja toiminnon johtajaksi.

Suurimman osan urastaan Koski on työskennellyt väkivaltarikosten parissa. Into rikostutkintaan syttyi eräällä keikalla, jolla hän meni järjestyspoliisin kenttäpartiossa selvittämään kuolleen henkilön tapausta. Väkivaltarikosten tutkinnan porukan tultua paikalle, nuori Koski tunsi tahtovansa kuulua siihen osaan poliisityön ketjua.

Nykyisin hänen aikansa kuluu pääosin johtajan tehtävissä, mutta toisinaan mies tuuraa tutkinnanjohtajia rikostutkinnoissa. Koski aloittaa päivänsä käymällä läpi Helsingin alueella edeltävän vuorokauden aikana kuolleet henkilöt ja sen, minkälainen kuolemansyyn tutkinta heille on tarpeen tehdä.

"Se lämmittää, kun saamme tekijät vastuuseen"

Koski on erityisen tyytyväinen siihen, että Helsingin poliisilaitoksella on pystytty erikoistumaan rikostutkinnassa. Esimerkiksi seksuaalirikokset, väkivaltarikokset ja lapsiin kohdistuvat sekä lasten tekemät rikokset tutkitaan omissa ryhmissään. Erikoistuminen tuo ammattitaitoa.

Helsingin poliisilaitoksella on tällä hetkellä tutkittavana muun muassa useita lapsiin kohdistuneiden seksuaalirikosten sarjoja, joissa uhreja on yli sata. Poliisi tiedottaa tapauksista lisää tutkinnan edettyä.

Raiskausten tutkinta nopeutunut

Poliisit eivät aina saa pelkkää kiitosta toiminnastaan. Viime aikoina esimerkiksi Helsingin Sanomat (siirryt toiseen palveluun) on nostanut esiin epäkohtia raiskausten tutkinnassa. Kritiikki osui etenkin rikosepäilyjen tutkinnan pitkään kestoon ja alhaiseen selvitysprosenttiin. Helsingin poliisilaitoksen selvitysprosentti oli HS:n vertailussa valtakunnallista keskitasoa.

Kosken mielestä median tehtävänä on nostaa esiin heikkouksia myös poliisin toiminnassa. Yhteiskunnallinen keskustelu on yksi keino kehittää ja parantaa poliisin toimintaa. Yhtä asiaa hän ei kuitenkaan raiskauskeskustelusta allekirjoita.

– Ainakaan meidän henkilöstöstämme en tunnista sitä, että tämä olisi asennekysymys. Tietenkin pyrimme parantamaan toimintaa jatkuvasti, mutta sen voi sanoa, että meillä on hyvällä tasolla näiden ryhmien tutkinta, Koski toteaa.

Helsingin poliisilaitokseen liittyneet HS:n esimerkit epäonnistuneista raiskaustutkinnoista olivat vuosilta 2018 tai 2019. Silloin Helsingin poliisilaitoksella oli Kosken mukaan suuria haasteita sekä väkivaltarikosten että seksuaalirikosten resurssoinnissa. Nykyisin tilanne on parempi, eikä tutkintojen aloituksissa ole suurta viivettä.

– Edelleen tilanne on sellainen, että asianomistajat toivovat ymmärrettävästi, että heidän tapauksensa otetaan mahdollisimman nopeasti käsittelyyn. Vaikka meillä alkaa nyt olla niin sanotusti pulpetit täynnä, joudumme priorisoimaan asioita. Sille ei vain voi mitään.

Koski toivoo muutosta esitutkintapakkoon

Kosken mielessä on useitakin kehityskohteita poliisien työtä ajatellen. Etenkin esitutkintapakkoa on hänen mukaansa aika tarkastella kriittisesti. Tällä hetkellä poliisin velvollisuus on tehdä tietyt toimenpiteet jokaiselle kansalaisen tekemälle rikosilmoitukselle, jotta ne saadaan lainmukaisesti päätökseen.