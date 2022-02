Venäjä haluaa arktiselle alueelle radioaseman, joka lähettäisi ohjelmia myös Suomeen – rahoitusta voisi tulla venäläisiltä suuryrityksiltä

– Ajatus on ollut ilmassa jo pitkään, mutta koronapandemia on ajanut ihmisiä eristykseen, joten erityisesti nyt radio voisi yhdistää ihmisiä, sanoo hanketta ideoinut (siirryt toiseen palveluun) entinen diplomaatti Anton Vasiljev.

Vasiljev on työskennellyt muun muassa Venäjän suurlähettiläänä Islannissa ja vastannut arktisen alueen asioista Venäjän ulkoministeriössä. Yle haastatteli häntä puhelimitse.

Hanke on vielä hyvin alkuvaiheessa, eikä sille ole rahoitusta. Bryksenkovin mukaan ei ole realistista, että radioasema voisi toimia mainostuloilla, joten radiotoiminnalle etsitään ulkopuolisia tukijoita.

Radioasemahankkeesta on kertonut julkisuuteen pietarilaista yliopistoa edustava Andrei Bryksenkov.

Arktinen neuvosto päättää osallistumisesta hankkeeseen

Arktinen neuvosto (siirryt toiseen palveluun) on hallitustenvälinen foorumi, jossa on kahdeksan jäsenmaata, mukaan lukien Suomi. Pysyviin jäseniin kuuluu myös alkuperäiskansoja edustavia järjestöjä. Lisäksi mukana on tarkkailijamaita sekä kansainvälisiä järjestöjä.