Huono viljakesä ja tuotantokulut aiheuttavat osalle isoista tiloista maksuvaikeuksia – samalla viljelijöitä ihmetyttää tuotantohintojen joustamattomuus

Maatilojen kannattavuus on heikentynyt ja osa maatiloista on ajautunut maksuvaikeuksiin. Maaseudun Tulevaisuus kertoi aiemmin viikolla Kantar TNS Agrilla teetetystä viljelijäkyselystä (siirryt toiseen palveluun), jonka mukaan noin 10 prosentilla tiloista on laskuja maksamatta.