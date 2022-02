Haluatko halvemman Lapin-reissun? Listasimme 10 vinkkiä

Ylläkselle on suunnitteilla useampia hotellirakennuksia, joista Äkäslompolon keskustan hirsihotelli on pisimmällä. Visit Ylläksen toimitusjohtaja Kati Vehmas toteaa, että alueen lisääntynyt ympärivuotisuus on nostanut rahoittajien kiinnostusta aluetta kohtaan.

Kuva: Kati Vehmas