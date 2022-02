Pohjanmaan poliisi Närpiön kiskontavyyhdistä: “Rikollinen toiminta on jatkunut pitkään, puhutaan kymmenistä vuosista ja se on ollut systemaattista.”

Meneillään on useita tutkintoja, mutta poliisi vahvistaa että kyseessä on sama vyyhti, jonka toiminta on jatkunut pitkään. Seuraava vangitsemisvaatimus esitetään perjantaina.

Pohjanmaan poliisin mukaan kiskonta Närpiössä on ollut systemaattista jo pitkään. Kuva: Juha Kemppainen / Yle