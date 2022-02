Posti suunnittelee sadan miljoonan euron investointia – suurinvestointi kiinnostaa laajasti Hämeessä

Postin suuri logistiikkakeskusinvestointi kiinnostaa laajasti Hämeessä. Halustaan vastaanottaa logistiikkakeskus ovat jo ilmoittaneet Postille ainakin Janakkala, Riihimäki ja Linnan Kehitys Hämeenlinnassa.

Janakkalan kunnanjohtaja Reijo Siltala kertoo, että Janakkalassa tontti on tarjota Rastikankaalta. Kunta on varannut tonttia suurempia toimijoita varten.

– Meillä on Janakkalan ja Hämeenlinnan yhteisen More-alueen Janakkalan Rastikankaan puolella tasainen ja helposti rakentuva tontti, joka on noin 22,4 hehtaaria ja siihen saa rakentaa 112 000 kerrosneliömetriä. Tonttia on hieman varjeltu tällaiseen suureen logistiikkapuolen tarpeeseen, kertoo Reijo Siltala.

– Kanta-Hämeessä ei ole hirveän paljoa maasto-oloiltaan sopivia, lähellä moottoritietä olevia ja nopeasti rakennettavia tontteja, muistuttaa Reijo Siltala.

Riihimäki haluaisi logistiikkakeskuksen ABC:ta vastapäätä

Riihimäen elinvoimajohtaja Mika Herpiö kertoo, että Postin suuri logistiikkakeskus sopisi esimerkiksi moottoritien varteen ABC:ta vastapäätä. Tarjolla on reilut kymmenen hehtaaria, mihin voi rakentaa 50 000 neliömetriä.

– Vielä suurempia rakennusoikeuksia on Haapahuhdan alueella. Riihimäellä asia on työn alla ja Riihimäellä kiinnostus on suurta, sanoo Mika Herpiö.

Linnan Kehityksen toimitusjohtaja Kari Saarinen kertoo että Hämeenlinna on erittäin kiinnostunut. Tonttia lähdetään katsomaan Moreenin alueelta, uskoo Saarinen.

– Olemme jo torstaina selvitelleet asiaa kun aamulla kuulin Postin suunnitelmista. Uskon, että Moreenin alueesta meidän tarjouksemme lähtee, kertoo Kari Saarinen.

Liikkeellä on myös Ladec

Lahden seudun kehitysyhtiö Ladec on jo torstaina ollut Postiin yhteydessä ja kertonut Postille kiinnostuksensa Postin suuren logistiikkakeskuksen sijoittamiseen.

Ladecin asiakkuuspäällikkö Sari Kesäniemi muistuttaa, että Postilla on Lahden seudulla jo ennestään runsaasti toimintoja. Orimattilassa on Postin logistiikkakeskus ja Lahdessa on jakeluterminaali.

Posti kertoi torstaina julkisuuteen, että se suunnittelee yli 100 miljoonan euron investointia uuteen logistiikkakeskukseen Etelä-Suomessa. Päätös keskuksen mahdollisesta rakentamisesta tehdään 2022–2023.

