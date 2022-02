KKO antaa ratkaisunsa toimittaja-kirjailija Jessikka Aron epäillystä vainoamisesta

Hovioikeuden mukaan Arolle aiheutettiin suurta kärsimystä

Vainoamissyytteessä on kyse Bäckmanin Arolle lähettämistä viesteistä, jotka liittyivät Aron kirjoittamaan artikkeliin. Hovioikeuden mukaan osa viesteistä sisälsi vähättelyä, halventamista, ulkonäön kommentointia sekä ammattitaidon kyseenalaistamista, mutta niiden ei katsottu täyttävän vainoamisen tunnusmerkistöä.

Yllytyksen törkeään kunnianloukkaukseen hovioikeus sen sijaan luki Bäckmanin syyksi. Hovioikeus huomioi, että toimittajan työ on julkista ja toimittajan pitää työnsä osalta kestää julkista arvostelua. Hovioikeus kuitenkin katsoi, ettei MV:lle toimitetuilla tiedoilla ollut merkitystä Aron työn kannalta. Materiaalin levittäminen ei ollut hyväksyttävää eikä kuulunut sananvapauden suojaan, tuomiossa sanotaan.

– Asianomistajaa on halvennettu tavalla, joka on aiheuttanut suurta kärsimystä. Teko on ollut julkaisujen laatu ja levittämistapa huomioon ottaen myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, hovioikeus totesi.