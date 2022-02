Kolmekymppinen pariskunta teki ratkaisun, josta moni kunta olisi iloinen – paluumuuttajia havitellaan nyt määrätietoisesti lisää

Liimataisen perheen olohuoneen pöydällä on muistipelikortit ja kasa legoja. Pelejä ja leluja koristaa sama pinkki kuva. Selvästi animaatiohahmo Pipsa-possu on kaksivuotiaan tyttären ehdoton suosikki.

– Jälkikasvua on alkanut tulla, joten halusimme tulla lähemmäs tukiverkkoja. Lisäksi työni mahdollisti ja itseasiassa vaati meidän muuttoa takaisin Etelä-Karjalaan, kertoo tehdaspäällikkönä betonielementtialalla työskentelevä Teemu Liimatainen .

Äiti Essi Liimatainen on ammatiltaan uravalmentaja. Tällä hetkellä hän on kotona kuukauden ikäisen vauvan sekä hiljattain kaksi vuotta täyttäneen tyttären kanssa.

Ikkuna maakuntaan

Etelä-Karjalan kunnat ovat luoneet yhdessä nettisivuston, jossa kerrotaan muun muassa maakunnan avoimista työpaikoista. Tavoitteena on tehdä takaisin muuttamisesta houkuttelevaa, esimerkiksi kertomalla paluumuuttajien tarinoita.

Ensi viikolla avattavalla sivustolla on esillä esimerkiksi työpaikkailmoituksia, joita ei muualla näe. Sivuston kautta kävijät ohjataan eteenpäin esimerkiksi kuntien omille kotisivuille.

Muuttohalua löytyi

Vaikka sivusto on ensisijaisesti suunnattu paluumuuttajille, siitä voivat hyötyä muutkin.

– Kynnys etätyön tekemiseen on tässä parin vuoden aikana laskenut ja se llisää monipaikkaisuutta. Meidän alueen etu on rauhallisempi ympäristö ja arki on täällä sujuvampaa, Pihlajaniemi luettelee houkuttimiksi.