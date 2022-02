Moni käyttää vääränlaisia kenkiä – seurauksena voi olla hankalia terveysongelmia, jotka tuntuvat niskassa asti

Paljasjalkakengillä kävely jäljittelee jalan normaalia asentoa ja liikkuvuutta: Päkiä ja kantapää ovat samalla tasolla, ja varpaat osallistuvat vapaasti askellukseen. Kenkä on tarpeeksi tilava eikä rutista jalkaa lyttyyn. Kengän pohja on ohut mutta kestävä, eli se taipuu jalan liikkeen mukaisesti.

– Ennen vanhaan käytettiin korsetteja ja nyt käytetään t-paitaa ja hupparia. Tässä on vähän sama juttu, ihminen on tottunut siihen, että kenkä näyttää aika kapoiselta. Kun jalkaa vertaakin kenkään, se ei oikeastaan näytäkään jalan muotoiselta, Nikunen pohtii.

Jalkaterapeutti

– Samojen kenkien käyttö ympäri vuoden on myös ongelma. Olisi hyvä, että on erikseen kesä- ja talvikengät. Yleisesti ottaen katukuvassa kuitenkin näkee, että lenkkarimuoti on tänä päivänä nostanut suosiotaan . Se on mielestäni positiivinen asia.