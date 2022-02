Uusien autojen korjaaminen vaatii jatkuvasti enemmän osaamista – Michael Ohtonen vaihtoi alalle: "Nuoret kai ajattelevat, että tämä työ on likaista"

Tamperelaisen vauriokorjaamon edustalla irvistelee iso musta maasturi ilman etupuskuria ja maskia. Sen paluu eheänä tien päälle on automaalariksi opiskelevan Michael Ohtosen ja hänen työkavereidensa käsissä.

Oppisopimuskouluksesta pian valmistuva 39-vuotias Michael Ohtonen on valinnut alan, jossa tekemistä riittää. Suomessa sattuu lähes 300 000 autovanhinkoa vuodessa, vaikka autoissa on entistä enemmän kuljettajaa avustavia tutkia, kameroita ja tekoälyä.

Puskurin ja auton maskin vaurioituessa vaihtoon menevät myös niissä olevat tutkat, joita on entistä useammissa autoissa nykyään.

Entinen CNC-koneistaja on tulossa alalle hetkellä, jolloin autotekniikka on valtavassa murroksessa. Se heijastuu myös vauriokorjaamolle. Tietotekniikasta on tullut korimekaanikon työkalu vikojen analysoinnissa.