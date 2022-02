Venäjän joukot ympäröivät Ukrainaa kolmelta suunnalta – neljä uutta satelliittikuvaa ja kartta kertovat sotavoimasta Ukrainan rajan takana

Kenttäsairaala, telatykistöä, taisteluhelikoptereita. Tuoreet satelliittikuvat näyttävät Venäjän sijoittaneen muun muassa tällaista kalustoa lähelle Ukrainan rajaa. Läntisten tiedustelutietojen mukaan Venäjällä on rajan tuntumassa kaikkiaan 130 000–150 000 sotilasta.

Suomalaisasiantuntijat muistuttavat, että yksittäisten satelliittikuvien perusteella ei tule tehdä liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä Venäjän aikeista. Käytännössä Venäjällä on kuitenkin nyt mahdollisuus valita, mistä suunnasta ja milloin se hyökkää.

Kokosimme karttaan saatavilla olevia tietoja Venäjän joukoista. Pyysimme lisäksi asiantuntijoita arvioimaan, mitä uutta tietoa tuoreimmat satelliittikuvat tuovat.

Venäjän joukot ympäröivät pohjoisesta, etelästä ja idästä

Kuva: Stina Tuominen / Yle

Britannian puolustusministerin Ben Wallacen mukaan Ukrainan lähellä on peräti (siirryt toiseen palveluun) 60 prosenttia Venäjän maajoukoista. Lisäksi siellä on ilmavoimien ja laivaston joukkoja sekä niitä tukevia toimintoja, kuten kenttäsairaaloita.

Ukrainan rajojen ulkopuolelle on sijoitettu myös taistelu- ja kuljetushelikoptereita, taistelukoneita ja raskasta aseistusta, kuten tykistöä.

Ukrainalaiset sotilaslähteet arvioivat tammikuussa Military Times -lehdelle (siirryt toiseen palveluun), että Venäjä on tuonut Ukrainan rajan tuntumaan muun muassa 36 keskipitkän matkan Iskander-ohjusjärjestelmää. Niiden kantama on 500–700 kilometriä.

Entisestään tilanne Ukrainan ympärillä on kiristynyt sen jälkeen, kun Venäjä aloitti helmikuussa sotaharjoitukset Ukrainan pohjoisnaapurin Valko-Venäjän kanssa sekä Mustallamerellä Krimin lähellä.

Valko-Venäjällä harjoituksessa on mukana hävittäjiä, ohjuksia ja S-400-ilmapuolustusjärjestelmiä. Mustallemerelle on kokoontunut yli 30 sota-alusta. Alusten lukumäärällä ja tyypillä mitattuna Mustanmeren harjoitus on suurin vuosiin, sanoo Mykhailo Samus, New Geopolitics Research Network tutkimusverkoston johtaja Foreign Policy -lehdelle. (siirryt toiseen palveluun)

Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg on luonnehtinut Valko-Venäjän sotaharjoituksia Venäjän suurimmaksi joukkojensiirroksi alueelle sitten kylmän sodan.

Satelliittikuvat näyttävät Venäjän aktiiviset toimet

Tuoreet satelliittikuvat vahvistavat käsitystä Venäjän mittavasta sotavoimasta Ukrainan ympärillä. Kaupallinen yhdysvaltalainen avaruusteknologiayhtiö Maxar on julkaissut useita satelliittikuvia, jotka näyttävät venäläisten sotilaallista aktiviteettia Ukrainan lähialueilla.

Niissä ei kuitenkaan näy mitään sellaista, mikä osoittaisi Venäjän olevan hyökkäämässä hetkenä minä hyvänsä.

– Kuvista ei pysty päättelemään, alkaako hyökkäys ja milloin, sanoo väitöskirjatutkija Veli-Pekka Kivimäki Maanpuolustuskorkeakoulusta.

– Joukot on kuitenkin asemoitu siten, että jos ne käskyn saavat, ne pystyvät toimimaan.

Kenttäsairaala, Osipovichi, Valko-Venäjä, 15.2.2022. Kuva: Satelliittikuva Maxar Technologies, grafiikka: Juha Rissanen / Yle

Maxarin mukaan yllä olevassa kuvassa on kenttäsairaala Valko-Venäjän keskiosissa Osipovitshin alueella.

Ylen haastattelemien asiantuntijoiden mukaan kenttäsairaalan ryhmitys ja sijainti viittaavat siihen, että se on pystytetty meneillään olevia sotaharjoituksia varten.

– Jos se pystytettäisiin lähelle Ukrainan rajaa maastoon ja taktiseen ryhmitykseen, se voisi herättää enemmän huomiota, sanoo Puolustusvoimien entinen tiedustelupäällikkö, kenraalimajuri evp Pekka Toveri.

Myös Ukrainan rajan läheisyydessä sijaitseva ponttonisilta saattaa olla rakennelma, jota Venäjän joukot voisivat mahdollisesti hyödyntää. Alla oleva esittävä kuva on peräisin Valko-Venäjältä, Pripet-joen varresta.

Ponttonisilta, Pripet-joki, Valko-Venäjä, 15.2.2022. Kuva: Satelliittikuva Maxar Technologies, grafiikka: Juha Rissanen / Yle

Kelluvan ponttonisillan avulla mikä tahansa venäläinen kalusto pystyttäisiin siirtämään joen Ukrainan rajan puoleiselle rannalle nopeasti ja helposti. Pekka Toveri kiinnittää huomiota siihen, että lähin maantiesilta löytyy 70 kilometrin päästä.

– Sinänsä tällaisesta sillasta on valtavasti apua. Mutta jos katsoo karttaa, alue on hyvin metsäinen ja sillä on vähän tiestöä. Se olisi varsinkin nyt kelirikkoaikana hyvin vaativa Ukrainaan hyökkäämisen kannalta, Toveri arvioi.

Telatykkejä, Brest, Valko-Venäjä 16.2.2022. Kuva: Satelliittikuva Maxar Technologies, grafiikka: Juha Rissanen / Yle

Tämä keskiviikkona otettu satelliittikuva esittää todennäköisesti venäläistä telatykistöä Valko-Venäjällä, lähellä Ukrainan rajaa. Telatykistöä käytetään epäsuoran tulen ampumiseen. Kuvassa näkyy kolme telatykkipatteria.

Tykistöyksikkö sijaitsee noin noin 50 kilometriä Ukrainan rajalta. Koska tykkien kantama on mallista riippuen enintään 40 kilometriä, ne eivät olleet ainakaan kuvaushetkellä riittävän lähellä rajaa tukeakseen hyökkäystä.

– Jos Venäjä lähtee hyökkäämään, tämä kalusto ajetaan paljon lähemmäs, Pekka Toveri sanoo.

Sen sijaan neljäs tuore satelliittikuva esittää Maxarin mukaan venäläisiä joukkoja, jotka ovat jo riittävän lähellä iskeäkseen Ukrainaan. BBC:n mukaan kuvassa on mitä todennäköisimmin 12 Hokum- ja 5 Hind- tai Mi-28 Havoc -taisteluhelikopteria.

Taisteluhelikoptereita, Zyabrovka, Valko-Venäjä, 15.2.2022. Kuva: Satelliittikuva Maxar Technologies, grafiikka: Juha Rissanen / Yle

Kopterit ovat noin 20 kilometrin päässä Ukrainan rajalta. Taisteluhelikoptereita käytetään tyypillisesti maavoimien tukemiseen.

– Kopterien toimintasuuntaa ei tästä pysty päättelemään, huomauttaa Maanpuolustuskorkeakoulun tiedustelun pääopettaja, majuri Antti Juurakko.

Hänen huomionsa kiinnittyy kuvassa siihen, että helikopterit ovat lähellä toisiaan. Jos tukikohtaan kohdistuisi jokin uhka, helikopterit olisivat enemmän hajautettuna.

– En usko venäläisten olevan niin ylimielisiä, että he pitäisivät noin kallista kalustoa tuollaisessa rivissä, jos he olisivat hyökkäämässä, Pekka Toveri säestää.

"Venäjällä herkullinen tilanne"

Juurakon ja Toverin mielestä Maxarin julkaisemat kuvat eivät vielä sellaisenaan todista minkäänlaisia Venäjän hyökkäysaikeita. Kyse voi olla myös normaalista koulutus- ja huoltotoiminnasta.

Satelliittikuvat eivät kerro kaikkea: niitä ei ole saatavilla esimerkiksi pilvipeitteen suojissa olleilta alueilta. Juurakon mukaan niissä on lisäksi kyse myös kuvaajan ja kuvattavan viestinnästä.

– Kuvien julkaisija haluaa sanoa, että tiedämme, mitä täällä tapahtuu.

Juurakko huomauttaa myös, että Venäjä ei ole halunnut peittää sitä toimintaa, mikä satelliittikuviin on tallentunut. Kuvat eivät näytä sitä, mitä Venäjä on onnistunut peittämään.

Joka tapauksessa Venäjä on tuonut Ukrainan rajojen tuntumaan erittäin suuren sotilaallisen voiman. Voima on jo riittävän suuri hyökkäykseen – riippuen siitä, mitä hyökkäyksellä tavoitellaan.

Pekka Toveri ei usko Venäjän pyrkivän koko Ukrainan valtaamiseen nykyisillä joukoilla. Siihen ei ole hänestä riittävästi joukkoja. Hän pitääkin todennäköisempänä vaihtoehtona maayhteyden valtaamista Krimille.

– Venäjällä on herkullinen tilanne. Se on ympäröinyt Ukrainan melkein täysin. Heillä on valinnanvapaus päättää, missä ja milloin hyökätään.