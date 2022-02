Eunice-myrsky iski Britanniaan – miljoonia kehotettu pysymään kotona, Englannissa mitattiin historian kenties kovin tuulenpuuska

Euniceksi nimetty myrsky iski aamulla Cornwalliin, läntiseen Englantiin. Uutiskuvista näkyy, kuinka korkeat aallot ovat piiskanneet rannikkoa. Tuulenpuuskat ovat olleet niin kovia, että lentokoneilla on ollut monin paikoin vaikeuksia laskeutua.

Myrsky on repinyt kattoja auki ja puita juuriltaan ja katkaissut sähköt yli 50 000 kotitaloudesta Walesissa ja Englannin kaakkoisosissa, kertoo Britannian yleisradioyhtiö BBC. (siirryt toiseen palveluun)

Britannian ilmatieteen laitos kertoi Twitterissä, että Isle of Wightin saarella Englannin kanaalissa mitattiin aamulla Englannin mittaushistorian mahdollisesti kovimmat tuulenpuuskat, liki 55 metriä sekunnissa.

"Punainen varoitus tarkoittaa merkittävää hengenvaaraa"

Pääkaupunkiin Lontooseen on annettu niin sanottu punainen varoitus ensimmäistä kertaa sen jälkeen kun luokittelu otettiin käyttöön vuonna 2011. Varoitus koskee myös laajoja alueita eteläisessä Englannissa ja Walesissa.

Lontoon pormestari Sadiq Khan on kehottanut kaupunkilaisia pysyttelemään kotona. Lontoon kadut ovat olleet perjantaina selvästi tavanomaista tyhjempiä, raportoi uutistoimisto AFP.

Satoja kouluja on suljettu ja lentoja ja junavuoroja peruttu. Myös lauttavuoroja Englannin kanaalin yli on peruttu. Armeija on määrätty valmiuteen myrskyn takia.