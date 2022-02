Johan Bäckmanin vainoamistuomio antaa eväät puuttua maalittamiseen, sanoo professori – Journalistiliiton johtaja: Jessikka Aroa ei saatu vaiennettua

Oikeusoppineen mukaan KKO:n tuomio Johan Bäckmanille osoittaa, että maalittamiseen voidaan puuttua. Journalistiliitto on tyytyväinen, että toimittajiin kohdistuvan häirinnän vakavuus on nyt tunnistettu.

Rikos- ja prosessioikeuden professori Matti Tolvanen Itä-Suomen yliopistosta pitää korkeimman oikeuden ennakkopäätöstä dosentti Johan Bäckmanin ja toimittaja Jessikka Aron välisessä vainoamistapauksessa merkittävänä.

Korkein oikeus (KKO) tuomitsi Venäjä-yhteyksistään tunnetun Bäckmanin lähes puolitoista vuotta jatkuneesta vainoamisesta 60 päivän ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Rangaistus tuli Ylessä työskentelevään toimittaja Jessikka Aroon liittyneestä viestittelystä.

Tolvasen mukaan KKO:n tuomio on taitavasti perusteltu ja antaa "hyvät eväät" puuttua maalittamiseen.

– Tämä on merkittävä ennakkopäätös nimenomaan siihen keskusteluun, mitä on käyty niin sanotusta maalittamisesta. Henkilö, joka yhteydenotoilla nimenomaan pyrkii toista ihmistä häiritsemään – niin kuin korkein oikeus on todennut – ei voi sitten vedota sananvapauteen, että tällainen menettely olisi osa yhteiskunnallista keskustelua. Sananvapauden suojalla ei voida perustella tämänkaltaista menettelyä.

Aro joutui häirinnän kohteeksi, kun hän alkoi raportoida Venäjän informaatiovaikuttamisesta vuosina 2014–2015.

Rikos- ja prosessioikeuden professori Matti Tolvanen kehuu KKO:n päätöstä perustelluksi ja tarpeelliseksi. Kuva: Berislav Jurišić / Yle

Tolvasen mukaan ratkaisu ei ole merkittävä pelkästään toimittajien oikeussuojan kannalta, vaan se koskee myös poliiseja, syyttäjiä, tuomareita ja muita ammattilaisia, jotka käsittelevät työssään arkaluontoisia aiheita, ja ovat siten alttiita maalittamiselle.

– Tässä on todella hyvin punnittu myös sitä, että rangaistuksen edellytyksenä on se, että toiminta on omiaan aiheuttamaan ahdistusta. Kyllä tämä minun mielestäni selventää vainoamisen tunnusmerkistön tulkintaa ihan merkittävästi.

Tolvanen huomattaa se, että KKO piti vainoamisena myös sitä, että Bäckman lähetti someviestejä muille henkilöille ja Aro sai ilmoitukset niistä.

Rikos- ja prosessioikeuden professori sanoo KKO:n tuomion osoittavan, että oikeusjärjestelmä pystyy puuttumaan maalittamiseen ilman, että se erikseen säädetään rangaistavaksi.

– Minusta tämä ratkaisu osoitti, että kyllä tämä nykyinen lainsäädäntö tällaiseen maalittamistyyppiseen toimintaan aika hyvin soveltuu. Kyllä tämä ratkaisu osoittaa, että se on rangaistavaa jo nykyiselläänkin. Uskaltaisin tehdä näinkin pitkälle menevän johtopäätöksen, Matti Tolvanen sanoo.

Journalistiliitto: Kyse on laajemmasta ongelmasta

Journalistiliiton puheenjohtaja Hanne Aho katsoo, että tuomioistuimissa on nyt alettu ymmärtää toimittajiin kohdistuvan häirinnän ja vainoamisen vakavuutta.

– Näyttää siltä, että nyt tuomioistuimet alkavat tunnistaa tämän ongelman, mikä meillä Suomessa toimittajien häiritsemisen suhteen on. Se on todella hieno asia.

Bäckman oli lähettänyt Arolle lukuisia tapaamisehdotuksia sisältäneitä yksityisviestejä Facebookissa. Lisäksi hän oli julkaissut Aroa pilkkaavia ja vähätteleviä kirjoituksia Twitterissä ja Facebookin julkisilla sivuilla.

Päätöksessään korkein oikeus katsoi, ettei Johan Bäckmanin tarkoituksena ollut viesteillään käsitellä aihetta eli Venäjän informaatiovaikuttamista, vaan rajoittaa keskustelua ja vaientaa Aroa.

Journalistiliiton puheenjohtaja Hanne Aho pitää oikeansuuntaisena, että tuomioistuimissa vedetään rajat toimittajiin kohdistuvalle härinnälle. Kuva: Lotta Laakso / Yle

Journalistiliiton puheenjohtaja Hanne Aho sanoo, että kyse on laajemmasta ilmiöstä. Esimerkiksi sosiaalisessa mediassa tapahtuvalla häirinnällä ja maalittamisella on hänen mukaansa mukaan ollut jonkin verran vaikutusta toimittajien työhön. Asiaa on tutkittu muun muassa Tampereen yliopistossa.

– Tiedämme, että on pieni osa toimittajia, jotka eivät halua kirjoittaa tietyistä aiheista sen takia, että siitä tulee niin valtava myrsky niskaan. Onneksi toimituksessa aina joku muu ottaa nämä aiheet hoitaakseen. On kuitenkin valitettavaa, että meillä on aiheita, joista tulee aina valtavasti ikävää palautetta. Ja ikävä palaute on vielä lievä ilmaus.

Hanne Aho näkee Bäckmanin kuitenkin epäonnistuneen pyrkimyksessään.

– Jessikka Aroa hän ei ole onnistunut vaientamaan.

Ylen vastaava päätoimittaja: Erittäin hyvä päätös

Ylen uutis- ja ajankohtaistoiminnan vastaava päätoimittaja Jouko Jokinen pitää korkeimman oikeuden tuomiota sananvapauden kannalta erittäin hyvänä ratkaisuna.

Hän toivoo sen linjaavan oikeuskäytäntöä jatkossa.

– Sananvapauteen kuuluu myös ikäviä asioita, kritiikin kohteena olemista ja välillä aika värikästäkin kielenkäyttöä. Mutta korkein oikeus linjaa selkeästi, että kun toiminta siirtyy henkilökohtaisen vainoamisen ja yksilön vahingoittamisen puolelle, silloin ylitetään raja ja siirrytään pois sananvapauden alueelta. Silloin syyllistytään rikokseen, Jokinen lausuu.