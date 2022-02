Tuija Siltamäen kolumni: Suomalainen vastustaa hyysäämistä, kunnes omat valinnat vaarantavat omat intressit

Opiskelijoita ei pidä paapoa, työttömiä halata hengiltä eikä etenkään maahanmuuttajien päitä silitellä. Kannustinloukkuja kammotaan, ja neuvostoliittolaisen tukiviidakon pystyttämisen sijaan pitäisi purkaa normeja. Ilmastonmuutoksen torjunnassa on sääntelyn sijaan luotettava markkinoihin, ja jos Helsingissä on kerran niin kallista asua, muuta muualle ja lopeta vinkuminen.

Joidenkin erityisryhmien olemassaolo on kuitenkin turvattava hyysäämisellä. Merkittävin niistä on autoilevat maalaiset.

Yllättävän suuri sähkölasku, kuten mikä tahansa muu arjen odottamaton meno, voi lyödä ison loven pienituloisen budjettiin, ja media onkin ottanut huolen tosissaan – jopa koomisuuteen asti. On laskettu " kuvitteellisen " maalaisen elämän kallistumista, ja kansan pulssille rientäneet perussuomalaiset, kristillisdemokraatit ja liike nyt tekivät bensan hinnasta hallitukselle välikysymyksen (siirryt toiseen palveluun) . Hallitus on reagoinut huoleen eli mölinään " väläyttelemällä " esimerkiksi työmatkavähennysten laajentamista ja sähköveroalea.

Lehtiä tekevän ja lukevan kansanosan bensaraivo ja diesel-paniikki ovat kuitenkin olleet täysin ylimitoitettuja siihen nähden, että yli keskimääränkin työmatka-autoilevalle ihmiselle hinnankorotuksen vaikutus on noin 29 euroa kuukaudessa (siirryt toiseen palveluun) . Jo on kumma, jos eivät ravintolassa käyvän, urheilua harrastavan, ulkomailla matkustelevan työssäkäyvän keskiluokan tulot siihen riitä.

Media-alalla on viime vuosina intoiltu ratkaisukeskeisestä journalismista. Työpajoissa ja pöyhkeissä paneelikeskusteluissa on hymisty, että journalismin tehtävä on tiedonvälityksen lisäksi tai sijaan tarjota lukijoille ratkaisuja arjen ongelmiin. Se on johtanut uudenlaiseen mielenkiintoiseen tapaan pitää lukijoita idiootteina, jotka eivät osaa edes kuoria hedelmiä ilman lehdistön apua.