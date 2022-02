Suomalaisen arkkitehtuurin arvorakennus ränsistyy, eikä rahaa sen korjaamiseen ole: "Tämä ei ole vain harmi, tämä on pyhäinhäväistys"

Vuonna 1958 valmistunut kirkko on sekä kalustukseltaan että rakenteeltaan aivan ainutlaatuinen: Alvar Aalto on suunnitellut paitsi rakennuksen, myös huonekalut ja esineitä aina kolehtihaavia myöten.

– Tämä ei ole vain harmi, tämä on pyhäinhäväistys. Tämä on aivan pakko saada kuntoon, siitä ei ole epäilystäkään.

Nyt rahaa tarvittaisiin 3–4 miljoonaa euroa. Pääongelmana on kattorakenne, jossa ei ole ollut tuuletusta. Talvisin katolle sulava lumi valuu kattorakenteisiin. Tilanne on kehittynyt vuosikymmeniä.

Nyt rahaa alkaa kerätä myös yhdistys

Hiljattain on perustettu myös Pro Kolmen ristin kirkko Imatra -yhdistys, jonka on määrä kerätä rahaa kirkon kunnostamiseen. Sen puheenjohtaja Mika Strömberg kertoo, että tarkoituksena on tavoittaa sekä suomalaiset että kansainväliset modernin arkkitehtuurin ja Alvar Aallon ihailijat.

– Jos meillä on silloin rahaa, niin laitetaan teltta kirkon päälle ja ruvetaan hommiin. Sitten se on pari–kolme vuotta ja tämä on käytössä. Jos on rahaa.