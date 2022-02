Yhä useampi lukiolainen kulkee koulumatkansa autolla, mutta parkkipaikoista on pulaa – pulmaan etsitään ratkaisua opiskelijoiden parkkikiekosta

Savonlinnan nuorisovaltuuston puheenjohtaja Saara Laukkanen on harmissaan lukiolaisten parkkipaikkapulasta. Nuorisovaltuusto on ideoinut opiskelijoiden parkkikiekkoa, joka sallisi aikarajoittamattoman pysäköinnin koulupäivän ajan.

– Parkkipaikkojen vähyys ylipäätään on ongelma täällä lyseolla, koska henkilökuntakin tarvitsee omat paikkansa. Auton joutuu väkisin jättämään kauemmaksi.

– Lukiolaisilla on yhä enemmän autoja, ja myös perheillä on nykyään varaa useampiin autoihin. Oman lisänsä tuovat tietysti julkisen liikenteen supistuneet vuorot, Riekkinen sanoo.

Parkkisakoista iso lovi opiskelijoiden budjettiin

Koska lukiolaiset vievät autojaan myös yritysten parkkipaikoille, haluaa nuorisovaltuusto ensin kysellä myös keskustan alueen yritysten mielipidettä opiskelijoiden parkkikiekosta. Kunhan yritysten mielipiteitä on kuultu, nuorisovaltuusto vie asiaa eteenpäin kaupungin päättäjille.

Savonlinnan kaupungin teknisen lautakunnan puheenjohtaja Lea Sairanen uskoo, että asia on ratkaistavissa jollakin rajatulla alueella.

Nuoria rohkaistaan vaikuttamaan omaan arkeensa

Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton (Nuva ry) puheenjohtaja Nette Rimpioja on ilahtunut Savonlinnan nuorisovaltuuston ideasta, koska se on konkreettinen ja arkipäiväinen. Hän sanoo, että Nuvan tavoitteena on nimenomaan kannustaa nuoria helpottamaan omaa arkeaan ja asioiden sujumista.