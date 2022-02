Olli Jokisen mystinen hahmo herättää kummastusta kiekkopiireissä: “Aivan loistava ihmisten johtamisessa", sanoo esimies

Mikkelin Jukurit on liigakauden suurin yllättävä. Sarjan lilliputti on pelannut Ilmiömäisen alkukauden ja taistelee aivan kärkisijoista vielä runkosarjan loppumetreillä.

Mikkelin Jukurit yllätti kiekkopiirit vuosi sitten palkatessaan suomalaisen kiekkolegendan Olli Jokisen päävalmentajakseen. Floridan auringon alla nuoria valmentaneelle Jokiselle povattiin lyhyttä uraa suomalaisessa ammattilaissarjassa.

Runkosarjan alussa ennusteet näyttivät käyvän toteen, mutta lokakuussa tahti muuttui. Sen jälkeen Jukurit on ihastuttanut ja vihastuttanut sekä pitkillä voittoputkillaan että pelityylillään.

Railakkaasti pelaava joukkue puhkuu positiivista energiaa painellessaan kaukaloa päästä päähän pohjoisamerikkalaisia vivahteita vilisevällä pelitavalla.

Jokisen esimies ja juniorivuosien pelikaveri Kuopiosta, Jukureiden kehityspäällikkö Mikko Hakkarainen haluaa hillitä hypetysta muistuttamalla, että Jokinen on vasta valmentajauransa alkutaipaleella.

– Mutta sen voin jo sanoa, että Ollin ihmisjohtamisen taidot ovat aivan loistavat. Kiekossakin kyse on enemmän ihmisten kuin vain urheilijoiden tai pelaajien johtamisesta. Yläkerta on tärkeä ja siinä Olli on erittäin hyvä.

Hakkaraisen mukaan OJ nauttii suurta arvostusta joukkueessa sekä pelaajauransa että valmentajapersoonansa vuoksi.

– Taustansa takia hän pystyy paremmin myymään harjoitteluun ja pelitapaan liittyvän ajatuksensa joukkueelle.

Mittavalla pelaajaurallaan NHL:ssä ja maajoukkueessa Jokinen tuli julkisuudessa tunnetuksi värikkäänä ja hieman kulmikkaanakin persoonana. Hakkarainen tuntee toista puolta kuopiolaislähtöisestä pelurista.

– Ollilla oli jo junnuna hyvää pilkettä silmäkulmassa, eikä se sieltä ole mihinkään kadonnut, vaikka vuosia ja kokemusta on karttunut. Se on tärkeä osa hänen persoonaansa.

Jukureiden kehityspäällikkö Mikko Hakkarainen ylistää Jokisen kykyjä ihmisten johtajana. Kuva: Simo Pitkänen / Yle

"Ei positiivisuudesta tarvitse puhua"

Jokisen englanninkieliset käskyt kajahtelevat Mikkelin tyhjässä jäähallissa terävinä. Tahti peliä edeltävän päivän aamun harjoituksissa on kova.

– Harjoituksissa tempon pitää olla välillä kovempi kuin pelissä, että jaksetaan itse ottelussa. Toisaalta harjoituksen pitää aina kehittää, Jokinen teroittaa.

Tulokasvalmentaja melkein ohittaa kysymyksen siitä, miten hyvältä onnistuminen avauskaudella on tuntunut syvällä sisimmässä.

– Ei se nyt oikein, enemmän tässä saa näitä onnistumisia, ilonaiheita kun näkee, miten pelaaja oivaltaa jonkun jutun ja pelaajat menevät eteenpäin. Että he kehittyvät ja kokevat kehittyvänsä.

– Se on kuitenkin meidän hommamme koutseina, auttaa näitä pelaajia.

Joukkueensa vahvuudet Jokinen näkee näin:

– Meillä on tiivis paketti, joka puolustaa hyvin ja reagoi hyvin. Liikkuva ja kamppailuhalukas joukkue. Into yksilötasolla on siirtynyt joukkueeseen.

Myös haasteet kauden loppuhuipennusta kohti Jokinen palastelee harjoitus ja ottelu kerrallaan.

– En mitään erityistä kaipaa, vaan sitä, että peli kehittyy koko ajan ja sitä me jumppaamme joka päivä harjoituksissa.

Jukureiden menestyksen avaimet Jokinen pelkistää kolmeen asiaan.

– Hyvä joukkuehenki, yhteenkuuluvuuden tunne ja toimiva arki.

Jukureiden kohdalla on puhuttu paljon myös positiivisesta ilmapiiristä ja ympäristöstä, jossa kova vaatimustaso ja pelaajien kehittyminen kohtaavat.

– No, en nyt tiedä, että tarvitseeko positiivisuudesta puhua sen enempää. Minusta se on ihan automaatio, sillä olemme kaikki ihmisiä. Hyvin harva viihtyy negatiivisessa ilmapiirissä. 99 prosenttia ihmisistä on lähtökohtaisesti positiivisia.

Jukureiden faniryhmän Terhi Vesterinen riemuitsee joukkueen menestyksestä vuosien odotuksen jälkeen. Kuva: Simo Pitkänen / Yle

Fanit innoissaan vuosien odotuksen jälkeen

Jukureiden menestys tuli fanien kannalta huonoon saumaan, sillä koronan takia joukkue on joutunut pelaamaan otteluita tyhjille katsomoille. Rajoitusten poistumista odotettiin innolla.

– Hyvä, että vihdoin katsomot avautuivat. Joukkuetta on ilo katsoa. Siellä ei kukaan ole naama mutrussa ja kaikki tsemppaavat toisiaan. Jokaisen maalin ja jopa vaihdon jälkeen myös valmentaja käy antamassa kiviä ja ylävitosia. Se on hienoa katsottavaa, Jukureiden faniryhmän Sarvisclubin varapuheenjohtaja Terhi Vesterinen kertoo.

Olli Jokinen on lunastanut paikan jukurifanien silmissä.

– Jokisen oppikoulu on kova koulu, mutta näyttää tuottavan tulosta.

Jukurit on taivaltanut viisi vuotta liigaa ilman mainittavaa menestystä. Kuluva kausi on tuonut balsamia haavoihin.

– Aivan uskomatonta näin perusmikkeliläisenä ja eteläsavolaisena on nähdä ja kokea, että meidän joukkue pärjää näin hienosti, illasta toiseen, Vesterinen sanoo.

Pekka Jormakka tunnetaan Jukureissa paitsi peli- myös laulutaidoistaan. Kuva: Mikko Kankainen / Jukurit

Pekka Jormakan karaoke salainen ase?

Jukureiden miehistö on tällä kaudella sekoitus kokeneita, lähes kaiken nähneitä pelaajia, nuoria tulokkaita ja ulkomaalaisvahvistuksia.

Kehityspäällikkö Mikko Hakkaraisen mielestä siinä piilee yksi menestyksen avaimista. Liigan pistepörssin kärkinimi Petrus Palmu porhaltaa kakkosketjun laidalla Kärpistä kesken kauden Jukureihin siirtyneen Aku Rädyn vierellä. Ykkösketjua johtaa useita mestaruuksia urallaan voittanut Jarkko Immonen.

– Jarkonkin merkitys on äärimmäisen suuri. Hän johtaa enemmän esimerkillään, mutta on toki äänessä muutenkin.

Pukukopin värikkäin pelaaja löytyy ykköskentän laidalta. Pekka Jormakalta löytyy piruetit niin jäällä kuin pukukopissakin.