Porisuhdeneuvoja naurattaa parodioitua kaupunginjohtajaakin vedet silmissä – Joonas Nordmanin Luukkone on oivaltavaa kuntamarkkinointia

Porin kaupungin tällä viikolla julkaisema markkinointikampanja Porisuhdeneuvoja on saanut valtaisan suosion verkossa.

Julkaistuilla videoilla (siirryt toiseen palveluun) porilaistaustainen näyttelijä Joonas Nordman esittää Luukkone-nimistä kaupungin virkailijaa, jonka titteli on Porisuhdeneuvoja.

Porilaisten katsojien keskuudessa hahmo on herättänyt erityistä hilpeyttä – hahmo nimittäin perustuu Porin kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkoseen.

– Aino-Maija Luukkonen on loistava esikuva hahmolle ja loistava hahmo muutenkin, sellainen porilainen hahmo. Aino-Maijaan ja samalla tavalla Poriin liittyy monenlaisia vahvoja mielikuvia, joista osa pitää paikkansa ja osa ei. Sekä Porissa että Aino-Maijassa molemmissa on sellaista ulkoista ristiriitaa, Joonas Nordman kertoo.

Nordman on itse ollut käsikirjoittamassa hahmoa. Hän oli suunnitteluvaiheessa yhteydessä kaupunginjohtajaan tiedustellakseen, mitä mieltä tämä olisi parodiahahmosta.

– Aino-Maija otti kunnian vastaan ja sanoi, että tee pois. Hän luottaa minun näkemykseeni, eikä halunnut tai vaatinut saada tietää etukäteen, mitä on tulossa.

Joonas Nordman osasi odottaa, että Porisuhdeneuvoja Luukkone herättää mielipiteitä, eikä vastaanotto jää kädenlämpöiseksi. Kuva: Katriina Laine / Yle

Positiivista palautetta satanut monesta suunnasta

Aino-Maija Luukkonen sanoo olevansa erittäin tyytyväinen Nordmanin hahmoon ja kertoo saaneensa positiivista palautetta joka suunnasta.

– Sekä kollegoilta että muualta on tullut hyvää palautetta. Meillä on ollut myös pari ministeritapaamista, joissa he ovat ottaneet asian esille ja viesti on mennyt perille, kaupunginjohtaja sanoo.

Pori on viime vuosina tehnyt omalaatuisia markkinointikampanjoita, joihin ovat kuuluneet esimerkiksi rakkauskirjeet ja kaupungin oma hajuvesi.

Aino-Maija Luukkonen sanoo silti yllättyneensä, kuinka nopeasti Porisuhdeneuvoja-kampanja lähti lentoon.

– Pori on johdonmukaisesti tehnyt kampanjoita, joita on vaikea toistaa tai kopioida. Tämä on nyt selvästi kaikkein tehokkain tähän mennessä. Tulevaisuudessa sitten arvioidaan kampanjan tehokkuus, mutta ainakin näkyvyys on ollut laajaa, Luukkonen sanoo.

Itselleen nauraminen tärkeää

Aino-Maija Luukkonen tiesi siis hahmosta etukäteen, koska Joonas Nordman kysyi siihen häneltä lupaa. Hahmon luomisessa hän ei kuitenkaan ole ollut mukana.

– Joonas tuntee porilaisuuden syvimmän olemuksen oman taustansa ansiosta. Hän on myös Porin murteessa natiivi ja osaa niin karrikoidusti esittää meikäläistä.

Luukkosen mielestä on tärkeää osata nauraa itselleen. Sen takia hän on myös pitänyt Porisuhdeneuvoja-hahmosta kovasti.

– Sen verran kävin stalkkaamassa, kun näitä tuolla virkahuoneessa kuvattiin. Kyllä siinä sai nauraa vedet silmissä, kun hetken kuvauksia seurasi.

Porin kaupunginjohtaja pitää Joonas Nordmanin Luukkone-hahmoa erittäin onnistuneena. Hän antoi Nordmanille vapaat kädet hahmon luomiseen. Kuva: Bengt Östling/Yle

Kuntamarkkinointi kehittynyt viime vuosina

Kuntamarkkinointi ja oman kunnan brändäys ei ole yksinkertaista puuhaa.

Onnistuminen vaatii useita elementtejä, muistuttaa Kuntaliiton markkinointipäällikkö Eija Rautiainen.

– Kuntamarkkinointi on hyvinkin moniulotteista ja monivaiheista. Markkinointia pitää miettiä monelta kantilta, esimerkiksi pitovoiman ja vetovoiman kannalta.

Kuntamarkkinoinnin kyselyssä vuodelta 2021 kuntien tärkeimmiksi tavoitteiksi nousivat elinvoiman vahvistaminen, uusien asukkaiden saaminen, tunnettuuden lisääminen ja vetovoimamarkkinointi.

– Markkinoinnista on tullut paljon suunnitelmallisempaa ja ammattimaisempaa. Ennen kunnan brändiuudistus saattoi sisältää uuden logon ja uuden värin nettisivuilla ja niiden katsottiin riittävän. Nyt lähdetään kunnan strategiasta liikkeelle ja markkinointi nähdään investointina, ei kuluna, Rautiainen kertoo.

Onnistuneista brändäyksistä Rautiainen nostaa esille esimerkiksi Vaasan, Mikkelin ja Jyväskylän.

Pori onnistui tunteessa

Menestyneimmissä kuntien brändikampanjoissa on mukana tunteita, Eija Rautiainen sanoo.

– Ihmiset saadaan reagoimaan. Onnistuneissa kampanjoissa näkyy myös suunnitelmallisuus ja pitkäjänteisyys – ne eivät ole yksittäisiä tai irrallisia, vaan ne on sidottu johonkin suunnitelmaan.

Porin uusi kampanja on Rautiaisen mielestä juuri näistä syistä suosittu. Kampanja on hyvin suunniteltu, käsikirjoitettu ja toteutettu. Idea on tarpeeksi yksinkertainen ja koskettaa suurta osaa ihmisistä.

– Monella on parisuhdeongelmia, jotka tässä ovat nyt kääntyneet Porisuhdeongelmiksi. Tämä tuo yhteneväisyyttä. Myös näyttelijän elekieli on erittäin onnistunutta, se tuo lisää sisältöä rivien välistä.

Eija Rautiainen ei ennen Ylen haastattelua tiennyt, että Joonas Nordmanin Luukkone perustuu oikeaan kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkoseen.

– Se tuo todella vielä lisää arvoa tähän kampanjaan. Tällaista heittäytymistä tarvitaan kuntajohtajilta, tämä on ihan parasta markkinointia.

