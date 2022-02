Suomi aikoo puolittaa betonirakentamisen päästöt lähivuosina – vähähiilisten tuotteiden kysyntä kasvaa, ja yritykset kehittävät uusia ratkaisuja vauhdilla

Suomalaisessa betoniteollisuudessa kehitetään kiihtyvällä vauhdilla ratkaisuja ympäristöystävällisempien betonilaatujen valmistamiseksi. Tavoitteena on tuoda markkinoille rakentajien kaipaamia vähähiilisiä betonituotteita.

Betonin resepti on yksinkertainen: sekoitetaan keskenään sementtiä, vettä ja kiviainesta. Sementti toimii betonissa sideaineena, mutta tulevaisuudessa se korvataan yhä useammin vähäpäästöisemmällä vaihtoehdolla.

Tällaisia sementtejä kutsutaan seossementeiksi. Seossementtejä on ollut markkinoilla jo vuosia, mutta niiden kysyntä on viime aikoihin saakka ollut vähäistä.

– Kuluneen vuoden aikana vähähiilisiä tuotteita on kysytty enemmän kuin kymmeneen vuoteen. Tuotteille ei ole aiemmin ollut markkinaa, kertoo betonielementtejä valmistavan Betsetin kehitysjohtaja Harri Bergholm .

Yksi sementtiä korvaava sideaine on teräksen valmistuksen yhteydessä syntyvä masuunikuona, ja tähän ratkaisuun on päätymässä myös Betset. Yhtiön tavoitteena on tuoda ensimmäiset vähähiiliset tuotteet markkinoille tänä vuonna kesälomien jälkeen.