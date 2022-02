Von Hertzen Brothers lähti tukemaan Linkolan säätiötä: Suomen metsät tarvitsevat puolestapuhujia

Hämeenlinnassa kotipaikkaansa pitävä Luonnonperintösäätiö on saanut uuden kumppanin mukaan metsien suojelutyöhön. 20 vuotta sitten perustettu Von Hertzen Brothers kerää yhdessä Luonnonperintösäätiön kanssa varoja Blue Forest -suojelumetsää varten.

Suojelumetsäkampanja perustuu Von Hertzen Brothersin uuteen Red Alert in the Blue Forest-levyyn. Luonnonperintösäätiön toiminnanjohtaja Pepe Forsberg on tyytyväinen siihen, että Von Hertzen Brothersin kaltainen kulttuurivaikuttaja on lähtenyt mukaan luonnonsuojelutyöhön.

Kie von Hertzen kertoo, että heillä on aina ollut perheessa kiinteä luontosuhde.

– Koska meidän uuden albumin teemat liittyvät läheisesti huoleen ympäristöstä, niin tämä oli luonteva hetki tehdä musiikin ulkopuolella jotain konkreettista asian puolesta. Luonnonperintösäätiön konsepti tuntuu tosi toimivalta.

Yhteisen kampanjan tavoitteena on suojella mahdollisimman monimuotoista metsää eteläisestä Suomesta. Mahdollinen kohde on Lammilla.

– Olisi hienoa, jos alueella olisi vaihtelevaa metsää ja vaikka lampi tai lähde. Sellaista hämyistä Blue Forest-tunnelmaa, Forsberg sanoo.

Suojelumetsäkampanjaan on lähtenyt mukaan myös yrityksiä, joista yksi on muodin kiertotalouden edelläkävijä Globe Hope.

Taidetta uuden levyn kappaleista

Mikko, Kie ja Jonne von Hertzen kertovat olevansa erittäin huolestuneita suomalaisen metsäluonnon monimuotoisuuden katoamisesta. Red Alert in the Blue Forest-levyn tekstit lähtivät veljesten mukaan kumpuamaan siitä huolesta, että ihmisten ja luonnon välinen harmonia on järkkynyt ja jotain täytyy tehdä asian korjaamiseksi.

– Eteläsuomalaisista metsistä vain alle kolme prosenttia on rauhoitettuja ja nekin hajallaan pieninä sirpaleina. On vaikea uskoa, että kenenkään mielestä tämä on hyvä ja kestävä tilanne. Siksi koimme pakottavaa tarvetta tehdä yhtyeenä asialle jotakin ja kutsuimme tuntemiamme ja arvostamiamme taiteilijoita mukaan tempaukseen, kertovat veljekset kampanjan taustasta.

Suojelumetsäkampanjan erillisessä taidenäyttelyssä ovat mukana Ville Tietäväinen, Samuli Heimonen, Heikki Willamo, Katariina Souri, Manuela Bosco, Jarmo Kukkonen, Milla Paloniemi, Sampsa Sarparanta, Rosa Liksom, Minna Pyykkö, Jaakko Mattila sekä Markku Hakuri.

Blue Forest -kampanjan alkusoinnut kuultiin maanantaina Hämeenlinnassa, missä helsinkiläisbändi esiintyi Luonnonperintösäätiön näyteikkunassa. Samalla käynnistyi myös taidehuutokauppa.

Huutokaupan tuotto ohjataan lyhentämättömänä uuden metsäalueen hankintaan ja suojeluun. Kansainvälinen huutokauppa päättyy maaliskuun lopussa.