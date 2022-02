Elokapinan taustayhdistys keräsi varoja mielenosoitusten järjestämiseen – oikeuden päätös rahojen takavarikoinnista jää voimaan

Helsingin hovioikeus pitää voimassa Elonvaalijat-yhdistyksen varojen vakuustakavarikon. Kyse on aktivistiryhmä Elokapinan taustayhdistyksestä.

Yhdistystä epäillään rahankeräysrikoksista

Poliisi on epäillyt, että yhdistyksen toiminnassa olisi rikottu rahankeräyslain kuudetta pykälää, jonka mukaan rahankeräystä ei saa järjestää selvästi yleistä järjestystä tai turvallisuutta vaarantavan tai lainvastaisen toiminnan rahoittamiseksi.

Elonvaalijat on kerännyt rahaa rahoittaakseen Elokapinan mielenosoituksia. Mielenosoituksiin on liittynyt kansalaistottelemattomuutta, ja lukuisia Elokapina-liikkeen aktivisteja on otettu kiinni ja sakotettu niskoittelusta.