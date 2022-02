Monissa seurakunnissa keskustellaan taas siitä, kenelle kirkkovihkiminen kuuluu – homoparien vihkimistä vastustanut aloite kumottiin Oulussa

Kaiken takana on kirkkolaki

Vaalit nostavat asiaa esille

– On tapana sanoa, että kirkolla on aikaa. No, kirkolla varmaan on aikaa, mutta ihmisen elämä tapahtuu nyt ja tässä. Rakastutaan ja perustetaan perhe, niin ei siinä lohduta se, että kirkolla on aikaa. Päätösten aika kirkossa olisi nyt.