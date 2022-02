Ammuskeluista ja Kaivohuoneen väkivaltaisen iskun suunnittelusta syytetty helsinkiläisjengi on järjestäytynyt rikollisryhmä, arvioi syyttäjä

Syyttäjä on nostanut syytteet viidelletoista katujengiläiselle useista eri rikoksista. Syytteet toimitettiin Helsingin käräjäoikeuteen eilen torstaina. Pääosa syytetyistä kuuluu helsinkiläiseen katujengiin. Kaksi syytekohdista koskee espoolaisen katujengin jäseniä.

– Syytteessä lähdetään siitä, että se on järjestäytynyt rikollisryhmä. Koventamisperusteesta lukee lakitekstissä nykyisin, että sitä voidaan soveltaa, jos rikos on tehty osana järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaa.

Aikaisemmin lain muotoilu koventamisperusteesta oli, että sitä voidaan soveltaa, jos rikos on tehty rikollisryhmän jäsenenä. Lain muutoksen takia koventamisperusteen soveltaminen ei välttämättä edellytä sen tutkimista, onko jokainen syytetty kyseisen ryhmän jäsen.

Könösen mukaan tapauksessa lähdetään kuitenkin siitä, että pääosa syytetyistä on helsinkiläisen jengin jäseniä.

– On mahdollista viettää vaikka joka päivä aikaa henkilön kanssa, joka kuuluu järjestäytyneeseen rikollisryhmään ilman, että seurassa oleva henkilö on rikollisryhmän jäsen. Jengin jäsenyys ei välttämättä ole selvää kaikkien syytettyjen osalta.

Espoon ammuskelusta syytteet tapon yrityksestä

Kaikkiaan jengiläisiä syytetään 19 eri rikoksesta. Osassa syytekohtia on syytettyinä useita jengiläisiä samasta rikoksesta.

Syytekohdista vakavin on tapon yritys, joka liittyy ampumistapaukseen Espoon Lintuvaarassa. Teosta syytetään kahta jengiläistä. Vaihtoehtoisina syytteinä tästä ovat törkeän pahoinpitelyn yritys ja vaaran aiheuttaminen.

Vakavimmasta päästä syytteitä on myös törkeä ryöstö. Kyseessä oli aseellinen ryöstö, jossa henkilöltä vietiin muun muassa huumeita ja muuta omaisuutta. Tästä syytetään kahta henkilöä. Heitä syytetään samaan tilanteeseen liittyen myös törkeästä vapaudenriistosta.

Kaivohuoneen iskun suunnittelusta syytteet yhdeksälle

Kolme teosta ja muistakin rikoksista epäiltyä on edelleen vangittuina. Kaikkiaan syytteet törkeästä henkeen ja terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta saa yhdeksän katujengiläistä. Könösen mukaan rangaistusten koventamisvaade koskee yhdeksää henkilöä.

Syyttäjä vaatii vuosien vankeusrangaistuksia

Espoolaisjengiläisistä syytetään kahta

Espoolaisen jengin edustajia on syytetyistä kaksi. Toista heistä syytetään pahoinpitelystä ja toista lievästä ampuma-aserikoksesta.

Yksi espoolaisjengiin liitetty henkilö on tuomittu käräjäoikeudessa viime kesäkuussa tapon yrityksestä Helsingin Itäkeskuksessa. Hän puukotti helsinkiläisjengin jäsentä.

– Kyllä tässä on selvästi nähtävissä, että väkivalta on johtanut uusiin väkivaltaisuuksiin, Könönen toteaa.

Todisteena videomateriaalia

Poliisi on aiemmin kertonut, että katujengit ovat muodostuneet gangsta rap -musiikin ympärille. Kappaleissa ihannoidaan rikollista elämäntapaa ja ruokitaan vastakkainasettelua toisten jengien kanssa. Suurin osa ryhmien jäsenistä on ensimmäisen tai toisen polven maahanmuuttajia.

Yksi tapauksen ominaispiirteistä liittyy rikosten videointiin. Niitä rikoksia, joihin syyttäjä vaatii koventamisperustetta on videoitu.

Julkisuudessa on kerrottu, että osa jengiläisistä on julkaissut netissä räppivideota. Musiikkivideoihin on Könösen mukaan liitetty myös todellisia rikoksia.