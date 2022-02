Heikki Hiilamon kolumni: Miksi bensakapina onnistui?

Ilmastonmuutos on tuonut uuden ulottuvuuden bensakeskusteluun. Mitä enemmän bensa maksaa, sitä vähemmän syntyy päästöjä. Auton sijaan voi liikkua junalla tai bussilla. Pyöräily on entistäkin edullisempi liikkumismuoto. Jos välttämättä haluaa autoilla, kallis bensa kannustaa hankkimaan hybridiauton tai täyssähköauton.

Todellisuus on kuitenkin monimutkaisempi. Ihmisillä on esimerkiksi tulotason ja asuinpaikan mukaan sangen erilaiset mahdollisuudet muuttaa käyttäytymistään. Valtion taloudellinen tutkimuskeskus on korostanut (siirryt toiseen palveluun), ettei polttoaineverotus kohdistu erityisesti pienituloisiin. Tämä johtuu osin siitä, että esimerkiksi alimmassa tulokymmenyksessä harvemmalla kuin joka toisella on auto käytössään.