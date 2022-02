Ostoskylä Zsarilla on niskassaan jättivelat Venäjän rajalla – samaan aikaan uudet yritykset avaavat sinne liikkeitään

Zsarin kauppakeskus Vaalimaalla on saanut houkuteltua liiketiloihinsa uusia kotimaisia toimijoita.

Molemmille yrityksille Zsariin avattavat myymälät ovat ensimmäiset oman paikkakunnan ulkopuolella. Heirolille Zsarin myymälä on ensimmäinen Turun seudun ulkopuolella. Papulla on tähän asti ollut oma liike ainoastaan Helsingissä.

Samoilla linjoilla on Papun toimitusjohtaja Anu Vauhkonen .

Markkinointia suunnattu suomalaisille

Koronaepidemian vuoksi Zsarin kauppakeskuksessa on tietoisesti satsattu kotimaisiin kuluttajiin ja markkinoitu liiketiloja suomalaisille yrityksille.

– Asiakkaat ovat nyt pääasiassa suomalaisia, joten se on ollut hyvä lähtökohta lähteä tarjoamaan liiketiloja suomalaisille yrityksille. Olemme ottaneet suoraan yhteyttä kiinnostaviin yrityksiin ja houkutelleet avamaan liikkeen Zsariin. Papu ja Heirol ovat näistä esimerkkeinä, kauppakeskusyhtiön kaupallinen johtaja Kaisa Hänninen sanoo.

Uusia liikkeitä on tarkoitus julkistaa kevään mittaan lisää. Hännisen mukaan seuraava julkistus on sekin kotimaisen yrityksen, mutta sopimusneuvotteluja on loppusuoralla myös ulkomaisten toimijoiden kanssa.