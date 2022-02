Yle Ukrainassa: Valko-Venäjän rajan tuntumassa mahdollinen hyökkäys huolettaa – "Lukašenka on nykyään Putinin sylikoira"

Valko-Venäjälle on täältä vain muutamia kymmeniä kilometrejä.

Venäjä on koonnut suuren sotajoukon Tšernihivin pohjoispuolelle. Arviolta 30 000 sotilasta ja kalustoa maavoimista ja ilmavoimista. Se on huomattavasti enemmän kuin missään aiemmissa sotaharjoituksissa Valko-Venäjällä.

Satelliittikuvat osoittavat, kuinka Pripjat-joen yli on rakennettu ponttonisilta lähellä Ukrainan rajaa ja tuhoutunutta Tšernobylin ydinvoimalaa.

Valentinan ja Ludmila Popovan mielestä Valko-Venäjä on muuttunut. He muistavat, kuinka lähistöllä järjestettiin konsertteja yhdessä valkovenäläisten kanssa.

– Nyt Aljaksandr Lukašenka on Putinin sylikoira. He halailevat ja viettävät aikaa yhdessä kuin parhaat kaverukset. Niin ei ollut aiemmin, Valentina jatkaa.

Tšernihiv on tunnettu kirkoistaan, joista vanhimmat ovat tuhat vuotta vanhoja.

Lukašenkan vastaiset mielenosoitukset muuttivat pelin

Nyt asenne on muuttunut.

“Olen pettynyt eurooppalaisiin johtajiin”

– Olen pettynyt moniin eurooppalaisiin johtajiin, kuten Gerhard Schröderiin (Saksan entinen liittokansleri). Putin on ostanut heidät, sanoo Igor.

Parikymppinen Anton on kävelyllä tyttöystävänsä Annan kanssa. He myöntävät heti, että tulevaisuus on nyt pelissä.