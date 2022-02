Lumikuorma uhkaa jo kaikkia tasakattoisia halleja Etelä-Savossa: "Pidän todennäköisenä, että kattoja tulee alas", sanoo päivystävä palomestari

Lumikuorma uhkaa isojen, tasakattoisten hallien kattoja Etelä-Savossa. Sortumisvaarassa alkavat olla kaikki rakennukset, joissa on pitkät kattorakenteiden jännevälit, jos lumikuormaa ei ole kevennetty. Näin kertoo Etelä-Savon pelastuslaitoksen päivystävä palomestari Janne Vehviläinen .

– Lumikuormaa on nyt mahdottoman paljon. Pidän todennäköisenä, että rakennusten kattoja tulee alas, kun suojakelit alkavat ja lumen paino kasvaa, Vehviläinen sanoo.

Ensimmäiset merkit lumikuorman voimasta on jo nähty. Savonlinnassa romahti kahvilan etukatos ja Ristiinassa kaupan kattopalkit alkoivat vääntyä perjantaina .

Äänet ja taipumiset varoittavat romahduksesta

– Siinä vaiheessa viimeistään on herättävä, mutta mielellään jo ennen sitä, kun tiedetään tämä tilanne, Vehviläinen toteaa.

Hän ohjeistaa tyhjentämään rakennuksen ihmisistä, jos merkkejä rakenteiden pettämisestä alkaa näkyä tai kuulua. Hätäkeskukseen pitää soittaa, jos ihmisiä on vaarassa.

– Halleja ja tasakattoisia rakennuksia on syytä pitää silmällä ja miettiä lumen pudottamista, Vehviläinen sanoo.

– Se on hyvä kysymys, pitääkö kaikkien hallien katoilta tiputella lunta. Se riippuu aikalailla rakenteista. Lumen pudottaminen on fyysisesti raskasta hommaa ja siinä on putoamisvaara. Suojainten pitäisi olla kunnossa.