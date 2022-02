Valtioneuvoston kanslia säilöö tietoja arkistoon julkisuuden ulkopuolelle – oikeustieteilijät tyrmäävät käytännön

Emeritusprofessori Olli Mäenpää ja julkisoikeuden professori Tomi Voutilainen katsovat, että jos asiakirjat on tarve arkistoida, ne ovat automaattisesti myös julkisuuslain piirissä. Tämä ei tarkoita, että kaikki asiakirjat olisivat julkisia, mutta ne voidaan silloin pitää salassa vain sisällön perusteella ja julkisuuslaissa mainituista syistä.

– Hallituksen arkisto on perustettu arkistolain nojalla. Julkisuuslain mukaan arkisto ei voi olla julkisuuslain ulkopuolella. Sisäisiä viranomaisselvityksiä eivät voi olla sellaiset asiakirjat, jotka julkisuuslain mukaan liitetään arkistoon, sanoo hallinto-oikeuden emeritusprofessori Olli Mäenpää.

VNK:n käytäntö on ollut voimassa jo ennen nykyistä julkisuuslakia, joka tuli voimaan vuonna 1999. Sen mukaan viranomaisten asiakirjat ovat julkisia, jollei niitä ole erikseen säädetty salaisiksi. Periaate on kirjattu myös nykyiseen perustuslakiin. Aiemmin asiakirjat olivat julkisia vain, jos ne oli säädetty julkisiksi.

Mäenpää: Aika hurja ajatus

– Määräys koskee tärkeitä linjauksia, strategioita, jotka eivät rajoitu pelkästään koronaan, vaan myös muita yhteiskunnan aloja, joista hallitus päättää. Se olisi (määräyksen mukaan) kaikki salassa pidettävää valmisteluaineistoa. Se on aika hurja ajatus, ja se on keskeinen ongelma tässä määräyksessä.

Samoilla linjoilla on myös Itä-Suomen yliopiston julkisoikeuden professori Tomi Voutilainen. Hän sanoo, että kun hallituksen asiakirjojen arkistointi perustuu Kansallisarkiston arkistolain nojalla tekemään päätökseen, ne kuuluvat julkisuuslain piiriin.

Tietoja vain tutkijoille

Emeritusprofessori Mäenpää pitää kuitenkin varsin hyvänä, että hallituksen keskeiset asiakirjat on määrätty arkistoitaviksi.

– Arkistolakihan tätä edellyttää, mutta ei siitä arkistointivelvollisuudesta voi johtaa sitä, että ne täytyy samalla pitää salassa 25 vuotta. Näin korkealla päätöksenteon tasolla se on hyvin ongelmallinen vaatimus.

Pitkä käytäntö ei oikeuta

Arkistojen muodostamista säätelee julkisuuslain lisäksi arkistolainsäädäntö. Arkistolainsäädännön yhtenä tehtävänä on varmistaa, että tieteellisiä, historiallisia ja tilastollisia tutkimuksia palveleva aineisto päätyy arkistoon.

Niemen mukaan Kansallisarkistosta löytyy erillisiä hallitusten arkistoja jo 1930-luvulta eli asiakirjoja on hallitusten arkistoihin arkistoitu jo useita kymmeniä vuosia.

Voutilainen käsittelee hallituksen arkiston ongelmallisuutta myös tutkimusartikkelissaan. Tutkimuksesta on aiemmin kertonut myös Iltalehti.

Voutilaisen mukaan riski on eräiltä osin toteutunut, kun viranomaistoiminnassa on kehitetty lakiin perustumaton ”hallituksen asiakirjan” käsite. Se on luonut hänen mukaansa viranomaiselle ikään kuin laajan harkintavallan päättää asiakirjajulkisuuden ulottamisesta tiettyihin asiakirjoihin ja tiedon antamiseen niistä.