Kiinan avaruusohjelmassa taas isoja askelia tänä vuonna: avaruusasema valmistuu, paluukykyistä kantorakettia testataan

Suurille suunnitelmille on kertynyt 2000-luvulla katetta. Jo pelkästään viime kuukausilta on monta esimerkkiä.

Marsia kiertävä kiinalaisluotain Tianwen-1 lähetti vuoden alussa selfien itsestään ja Marsista. Luotaimen alla on Marsin jäinen pohjoinen napalakki.

Tiangong-avaruusaseman ydinmoduuli Tianche laukaistiin Maan kiertoradalle viime vuoden huhtikuussa. Aseman on määrä täydentyä kahdella muulla moduulilla ennen tämän vuoden loppua.

Wentian- ja Mengtian-moduuleissa on pääasiassa laboratoriotiloja, mutta Wentianista on pääsy myös avaruuskävelyille. Lisäksi sillä on pieni robottivarsi Tianchen suuren käsivarren oheen.