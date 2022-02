Leijonien menestys innostaa nuoria jääkiekkokaukaloihin, kiekkotähtien taistoa herättiin seuraamaan varhain aamulla

Malmin jäähallissa Helsingissä käy kuhina sunnuntaiaamuna, kun Leijonien olympiakullan varmistumisesta on kulunut vain muutamia tunteja. Eri ikäiset junnupelaajat vaihtavat treenikamppeet astetta juhlavimpiin pelivermeisiin.

Pukukopeissa on tunnelmaa. Ennen kentälle menoa on aika kokoontua yhteen.

"Björninen on kova", toteaa jääkiekkoa harrastava Edward Repo.

Repo on pienestä pitäen nauttinut jääkiekon katsomisesta. Hän halusi kokeilla lajia itse, ja nyt takana on nelisen vuotta pelaamista.

Hänestä on hienoa nähdä, miten aikuiset menestyvät.

Seitsemän vuotta lajia harastaneen Jonni Pääkkösen tarina on samanlainen. Laji on vienyt mukanaan.

– Jääkiekossa parasta on se, että saa pelata kavereiden kanssa ja tehdä maaleja, hän sanoo.

Esikuvat ovat tärkeitä nuorille pelaajille

Junioripelaaja Valtteri Kuusela pitää leijonapelaajista erityisesti Hannes Björnisestä. Björnisellä on Valtterin mukaan pensseliviikset.

– He ovat niin hyviä!

Moni muukin nuorista nimesi pukuhuoneessa Anttilan tai Björnisen lempipelaajakseen Leijonista. U9-joukkueen vastuuvalmentaja Jaakko Nurminen uskookin, että jokaisella junnulla on oma idolinsa jostain huippujääkiekkojoukkueesta.

Nurminen uskoo, että Leijonien olympiamenestys on pelaajien ja koko lajin kannalta hieno asia. Hän uskoo, että harrastajat saavat siitä intoa ja kipinää omaan treenaamiseensa.

– Menestys myös lisää jääkiekon seuraamista ja pelaajien määrä varmaan lisääntyy sen myötä. On Suomi pidempäänkin menestynyt, mutta olympiakulta on varmaan ollut haaveissa niin kauan, kun on korkeammalla tasolla pelattu.