Biden varoitti, että Putin on jo päättänyt hyökätä Ukrainaan – asiantuntija kertoo, mitä vaihtoehtoja Venäjällä on tämän jälkeen

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on sanonut olevansa vakuuttunut siitä , että Venäjän presidentti Vladimir Putin on tehnyt päätöksen hyökkäyksestä Ukrainaan.

Hänen mukaansa diplomatia on kuitenkin mahdollisuus hyökkäykseen asti.

– Yhdysvaltojen perusviesti on ollut jo jonkin aikaa se, että Venäjällä ei ole pidäkkeitä sodan aloittamiselle ja että konfliktin laajentuminen Ukrainassa on varsin mahdollista ja sen uhka on välitön, sanoo Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola.