Sakeaa lumisadetta luvassa eteläiseen Suomeen – Anne Borgström: "Kolaa tarvitaan taas"

Lappiin luvassa upeita kelejä

– Siellä on aika upeat kelit! Pakkasta on 10–20 asteen välillä. Luvassa on kuitenkin aurinkoa, joten päivällä voi hyvinkin mennä kympin lauhemmalle puolelle. Tuulikin on enimmäkseen heikkoa, Borgström sanoo.