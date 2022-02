Kokoomuksesta kannatusta aseviennille Ukrainaan, hallituspuolueet varovaisempia – Elina Valtonen: ”Suomi odottaisi vastaavassa tilanteessa apua muilta”

Asia on noussut tapetille, kun Venäjä on keskittänyt joukkojaan Ukrainan vastaiselle rajalle. Tuore ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Jussi Halla-aho (ps.) toivoi lauantaina Ylen Ykkösaamussa asevientikiellosta laajaa keskustelua Suomessa.

Ulkoasiainvaliokunnan kokoomuslainen jäsen Elina Valtonen sanoo Ylelle, että hänen puolueensa on kannattanut jo pitkään tapauskohtaisen harkinnan laajentamista aseviennissä.

– Olen sitä mieltä, että tällaisessa tilanteessa Ukrainalle kuuluu kaikki taloudellinen ja poliittinen tuki. Myös puolustusmateriaalin toimitus on varmasti linjassa sen kanssa, mitä Suomi odottaisi vastaavassa tilanteessa muilta mailta.

“Suomi ei halua joutua osapuoleksi”

SDP:n ulkoasiainvaliokunnan jäsen Kimmo Kiljunen kertoo, että hallitusohjelman kirjaus on syystä hallituksen papereissa. Kiljusen mukaan kirjauksen tarkoituksena on estää se, että Suomi joutuisi sotien osapuoleksi.

– Konfliktitilanteissa on usein selkeästi hyökkäävä ja puolustava osapuoli. Siinä mielessä periaate, että viedään aseita sille, joka puolustaa, on tietysti omalla tavallaan validi, Kiljunen sanoo.

– Tämä on harvinaisen karu asetelma. Meillä on varmasti sympatioita ja ymmärrystä Ukrainaa kohtaan, mutta Suomen on järkevää pidättäytyä kannassaan, ettei se halua osallistua konflikteihin edes aseviennin osalta.