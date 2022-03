Vaikka pandemiasta päästään, arkemme muuttui lopullisesti – asiantuntija luopuisi kättelystä ja niiskuttavana työpaikalle tulemisesta

– Käsien merkitys on todella suuri tautien leviämisessä. En jää kaipaamaan kättelyjä, Aivelo linjaa.

– Sikäläiset lapset ovat kovia kättelemään jokaista – ja todellakin siellä on tarjolla enemmän taudinaiheuttajia kuin meillä, kihomadoista lähtien.

Tuomas Aivelo toivoo rutiiniksi myös sen, ettei kukaan menisi enää sairaana töihin. Mitä vähemmän niiskuttavia ihmisiä on tartuttamassa työkavereita, sitä parempi.

Käsidesiputelin kautta kauppaan

Käsidesiä, palvelua pleksin takaa, korttikauppaa. Millainen on tulevaisuuden kauppa?

– Käsienpesua ei ole kaikkialla tehty kovin helpoksi. Käsidesin käyttäminen on suositeltavaa, Aivelo sanoo.

Konsulentit: Aivelo ei usko, että tuotemaistatuksia tarjoavat konsulentit lopettavat työnsä. On nimittäin paljon asioita, joita voidaan jatkossakin tehdä, kun ne suunnitellaan järkevästi.

Pandemia on tehnyt ihmisistä tarkkaavaisia ja toiminnat mietitään usein uudella tavalla. Ehkä jokin muu tarjoilutapa kuin nakinpala yhteislautaselta hammastikulla?

Riskejä noutopöydän äärellä

Aterimet: Asiantuntija ei myöskään hyllyttäisi ravintolapöydän purnukoita, joista asiakas ottaa aterimet. Perustelu on selvä: pintojen kautta tulevat tartunnat ovat vähäisiä.

– Riski on suhteellisen pieni, jos haarukkaa hipaisee yksi ihminen. Jos sata ihmistä tarttuu ottimeen, kuten esimerkiksi noutopöydissä, silloin riski kohoaa merkittävästi.

Leikkinurkkaukset: Aivelo karrikoi, että ehkä maailman eniten pöpöjä sisältävä paikka on ruotsinlaivan pallomeri. Lasten elämä on ylipäätään suurta tautien levittämisen riemujuhlaa, mutta tutkija ei pidä sitä suurena riskinä.

– Jos pallomeri on lapsen läheisin kosketus bakteereihin, on tilanne ikävä. Sopiva kontakti luontoon, vaikka puutarhatyökalujen imeskely on ihan hyvä idea, Tuomas Aivelo heittää.