Hyökkäys kolmen miljoonan asukkaan Kiovaan olisi Venäjältä hyvin riskialtis operaatio, arvioi Ylen haastattelema entinen tiedustelupäällikkö

Tästä kielii Toverin mukaan muun muassa se, että Venäjä on jatkanut joukkojen ryhmittämistä Ukrainan rajan lähelle ja kalustoa on naamioitu talvioloihin sekä varusteltu taktisilla merkeillä.

Lisäksi ammunta tulitaukolinjalla on jatkunut.

Toveri kuitenkin korostaa, että vaikka Venäjä lisää painetta koko ajan, on vieläkin mahdollista olla hyökkäämättä.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden varoitti jo perjantai-iltana Suomen aikaa, että Putin on päättänyt hyökätä Ukrainaan lähipäivinä. Kohteena olisi Bidenin mukaan maan pääkaupunki Kiova.

Myös Britannian pääministeri Boris Johnson on sanonut , että Venäjä valmistautuu suistamaan Euroopan pahimpaan konfliktiinsa sitten toisen maailmansodan.

Ranskan mukaan pyrkimyksenä on saada Itä-Ukrainaan tulitauko.

"Pitää olla aika röyhkeä, jos uskoo, että voi vallata koko Ukrainan"

Keskeistä on, haluaako Venäjä painostaa Ukrainan nykyistä hallintoa taipumaan Venäjän poliittisiin vaatimuksiin vai vaihtaa koko Ukrainan hallinnon.

Jos taas Venäjä arvioi, että Ukrainan hallinto pystyy jatkamaan johtamista sekä puolustautumaan sotilaallisesti ja että kansan puolustustahto on suuri, edetään luultavasti varovaisemmin tavoittein.

Hän painottaa, että Ukrainaan hyökkääminen ei olisi missään mielessä Venäjälle helppo operaatio. Kyseessä on pinta-alaltaan iso valtio ja asukkaita on noin 44 miljoonaa.

– Siellä on miljoonia ukrainalaisia, jotka on valmiita lähtemään vastarintaan, Toveri arvioi.

– Näillä joukkovoimilla, joita Venäjällä on käytössään, pitää olla aika röyhkeä, jos uskoo, että voi vallata koko Ukrainan.

Venäjän on helpompi toimia Itä-Ukrainassa, jossa huoltoyhteydet ovat lyhyempiä ja jossa on venäjämielisempiä väestönosia, hän lisää.

Venäjällä mittava ilmaylivoima Ukrainaan nähden

Venäjän sotilaallinen vahvuus on Toverin mukaan mittava ilmaylivoima Ukrainaan nähden.

– Heillä on paljon enemmän ilmavoimaa, ja he pystyvät siten todennäköisesti saamaan alueella ilmaherruuden. Heillä on selvä ylivoima myös kauaskantoisessa vaikuttamiskyvyssä kuten Iskender-tyyppiä ballistisia ohjuksia ampuvissa yksiköissä. Ja pelkästään tykistön ja raketinheittimien määrässä.