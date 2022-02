Presidentti Niinistö CNN:llä: Venäjä hämmentää "kaksi askelta eteenpäin, yksi taakse" -taktiikalla

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö kommentoi Venäjän ja Ukrainan tilannetta tänään sunnuntaina yhdysvaltalaisen CNN-uutiskanavan State of the Nation - ohjelmassa (siirryt toiseen palveluun) .

– Se, mitä olemme nähneet tähän asti – ja hieman pelkään sen jatkuvan – on, että Venäjä tunkee eteenpäin, sitten ottaa askeleen taaksepäin ja sitten kaksi askelta eteenpäin. Me olemme olleet varsin hämmentyneitä ja se on ehkä taktiikkaa, Niinistö sanoi.

CNN:n ankkuri Dana Bash kysyi, onko Venäjän presidentti Vladimir Putin irrationaalinen johtaja, jolla on suuri armeija, vai rationaalinen johtaja, jolla on strategia.

– On vaikea määritellä, mitä toinen henkilö itse asiassa on syvällä sisimmässään. Tähän asti hän on toiminut tavalla, jota on hyvin vaikea ennustaa, mutta se voi myös olla tahallista, koska se luo hämmennystä ympärilleen ja kuten sanoin, me olemme nyt hieman hämmentyneitä.