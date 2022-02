Diplomatia jatkuu vielä sodan uhan alla – Macron ja Putin puhuivat tulitauon edistämisestä Itä-Ukrainassa

Puhelun jälkeen Ranskan presidentinkanslia ilmoitti, että presidentit olivat yhtä mieltä siitä, että tilanteen kiristymisen välttämiseksi ja rauhan säilyttämiseksi on käytettävä kaikki keinot.

Itä-Ukrainassa tulitus hallituksen ja separatistien välisellä linjalla on kiihtynyt tällä viikolla.

Ranska alkaa valmistella huippukokousta

Ranskan ulkoministerin Jean-Yves Le Drianin on määrä lähipäivinä tavata venäläinen kollegansa Sergei Lavrov valmistellakseen mahdollista huippukokousta Venäjän, Ukrainan ja liittolaisten kesken.

Kremlin ja Ranskan presidentinkanslian mukaan valmisteilla on myös kokous Itä-Ukrainan sotaa ratkomaan perustetussa Normandian formaatissa, joka tarkoittaisi, että osallistujat olisivat Venäjä, Ukraina, Ranska ja Saksa.

Informaatiosota käy kuumana

Venäjän valtiollinen uutistoimisto Tass kertoo Putinin sanoneen Macronille, että Yhdysvaltojen ja Naton on vastattava Venäjän aiemmin esittämiin vaatimuksiin "konkreettisella ja merkittävällä" tavalla.

Ristiriitaisia viestejä

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden ilmoitti perjantaina uskovansa, että Putin on päättänyt hyökätä Ukrainaan.

– Pakotteiden tarkoitus on ensi sijassa yrittää estää Venäjää lähtemästä sotaan. Heti kun ne laukaisee, se pelotevaikutus on mennyttä, ulkoministeri Antony Blinken sanoi uutiskanava CNN:n State of Union -ohjelmassa (siirryt toiseen palveluun).